Irán aún no define su participación en conversaciones con EU; alto al fuego está por terminar

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán informó el martes que todavía no ha tomado una decisión sobre su asistencia a las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán. El portavoz Esmaeil Baghaei declaró a la televisión estatal que la postura oficial sigue en evaluación.

Baghaei acusó a Washington de haber cometido actos de “piratería marítima y terrorismo de Estado” contra dos buques iraníes, lo que, según dijo, pone en duda la seriedad de Estados Unidos a la hora de entablar un proceso de diálogo.

Según Axios, sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica presionan para evitar negociaciones mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre puertos y buques iraníes. La decisión final dependía del líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien, de acuerdo con fuentes citadas, habría dado su aprobación el lunes por la noche.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó críticas severas contra Washington, acusando a Estados Unidos de negociar bajo coerción. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas”, afirmó, advirtiendo que el país está preparado para “revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.

¿Cuándo finaliza el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán?

La tregua de dos semanas entre Washington y Teherán se encuentra en su tramo final y expirará este miércoles por la noche, hora de la capital estadounidense, en medio de advertencias sobre una posible reanudación inmediata de los ataques si no se alcanza un acuerdo. Trump ya adelantó que, si las conversaciones fracasan, “empezarán a estallar muchas bombas”.

Aunque el alto el fuego anunciado el 7 de abril estaba previsto para concluir el martes 21, la Casa Blanca modificó la fecha. El presidente precisó que el cese de hostilidades terminará el miércoles por la noche en Washington. Reuters, citando a una fuente paquistaní vinculada al proceso, señaló que el límite exacto será a las 20:00 del miércoles.

En ese reducido margen de tiempo, Estados Unidos busca reactivar el diálogo. El vicepresidente JD Vance viajaría a Pakistán acompañado por los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner para sostener contactos indirectos con Teherán. Sin embargo, aún no está confirmado si representantes iraníes participarán oficialmente.

Irán amenaza con responder de inmediato a cualquier violación del alto el fuego

El mayor general Ali Abdolahi, comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, declaró este martes que Irán está preparado para reaccionar de manera contundente ante cualquier incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

En un comunicado, aseguró que, “en plena obediencia a las directrices del comandante en jefe supremo (Mojtaba Jameneí)”, las Fuerzas Armadas “se encuentran listas para dar respuestas firmes, decisivas e inmediatas frente a las amenazas y acciones del enemigo”.

Abdolahi añadió que las Fuerzas Armadas iraníes “no permitirán que el presidente mentiroso y delirante de Estados Unidos manipule ni construya narrativas falsas sobre la situación en el terreno”, especialmente en lo relativo al estrecho de Ormuz.

También advirtió que cualquier incumplimiento de los compromisos del alto el fuego, que expira el miércoles, será respondido “de manera adecuada y sin demora”.