Retraso de la delegación estadounidense complica diálogo de paz con Irán en Islamabad

La delegación de Estados Unidos, prevista para participar en una segunda ronda de conversaciones de paz con Irán en Islamabad, sufrió el martes un retraso de varias horas debido a “reuniones adicionales de política” en la Casa Blanca, mientras el alto el fuego entre ambos países se encontraba a punto de expirar sin que Teherán confirmara su asistencia.

El vicepresidente JD Vance, designado como jefe de la delegación, permaneció en Washington durante toda la jornada del martes.

Pakistán, que ha instado a ambas partes a regresar a Islamabad, señaló que aún esperaba la confirmación oficial de Irán sobre su participación. La televisión estatal iraní transmitió un mensaje en el que se afirmaba que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad hasta el momento”.

Horas antes, dos funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia AP habían indicado que tanto Washington como Teherán habían dado señales de avanzar hacia una segunda ronda de negociaciones, con Vance al frente del equipo estadounidense y el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, como principal representante de Teherán. Sin embargo, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, desmintió posteriormente que Irán hubiera confirmado formalmente su participación.

¿Cuándo concluye el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán?

La tregua de dos semanas entre Washington y Teherán se aproxima a su final y expirará este miércoles por la noche, hora de la capital estadounidense, en medio de advertencias sobre una posible reanudación inmediata de los ataques si no se logra un acuerdo. Trump ya advirtió que, si las negociaciones fracasan, “empezarán a estallar muchas bombas”.

Aunque inicialmente el alto el fuego anunciado el 7 de abril debía terminar el martes 21, la Casa Blanca ajustó la fecha. El presidente aclaró que el cese de hostilidades concluirá el miércoles por la noche en Washington. Según Reuters, que citó a una fuente paquistaní involucrada en el proceso, el límite exacto será a las 20:00 del miércoles.

En ese estrecho margen de tiempo, Estados Unidos intenta reactivar el diálogo. El vicepresidente JD Vance viajará a Pakistán acompañado por los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner para sostener contactos indirectos con Teherán. Sin embargo, aún no se sabe si representantes iraníes participarán de manera oficial.

Irán mantiene la incertidumbre sobre su postura

Un funcionario iraní citado por Reuters aseguró que el régimen está “revisando positivamente” la posibilidad de participar, aunque sin decisión definitiva. El martes, medios estatales informaron que ninguna delegación había partido hacia Pakistán, mientras fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que existe un impulso para retomar el diálogo el miércoles.

“Las cosas están avanzando y las conversaciones siguen su curso para mañana”, declaró una fuente paquistaní bajo condición de anonimato, dejando abierta la opción de un acuerdo de último minuto que incluso podría contar con la participación directa, presencial o virtual, de Trump.

El proceso enfrenta tensiones internas en Teherán. Según Axios, sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica presionan para evitar negociaciones mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre puertos y buques iraníes. La decisión final dependía del líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien, de acuerdo con fuentes citadas, habría dado su aprobación el lunes por la noche.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó críticas contundentes contra Washington, acusando a Estados Unidos de negociar bajo coerción. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas”, afirmó, advirtiendo que el país está preparado para “revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.