Trump solicita a Irán la liberación de ocho mujeres condenadas a muerte

Donald Trump pidió públicamente al régimen iraní la liberación de ocho mujeres condenadas a muerte. Según el mandatario estadounidense, este gesto podría representar un punto de partida favorable para las próximas negociaciones entre ambos países.

El mensaje fue difundido a través de Truth Social, luego de conocerse la inminente ejecución de las ocho mujeres en Irán. Trump manifestó su esperanza de que los líderes iraníes “respeten el hecho de que lo hayan hecho” y añadió: “Por favor, no les hagan daño. Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones”.

El llamado del presidente estadounidense busca abrir un espacio para nuevas negociaciones con Teherán. Especial

¿Cuándo termina el alto al fuego entre EU e Irán?

El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se acerca a su final y expirará este miércoles por la noche, hora de Washington, en medio de advertencias sobre una posible reanudación inmediata de los ataques si no se alcanza un acuerdo. Trump ya anticipó que, en caso de fracasar las conversaciones, “empezarán a estallar muchas bombas”.

Aunque la tregua anunciada el 7 de abril tenía como fecha de vencimiento el martes 21, la Casa Blanca modificó el plazo. El presidente precisó que el cese de hostilidades concluirá el miércoles por la noche en la capital estadounidense. Reuters, citando a una fuente paquistaní involucrada en las negociaciones, indicó que el límite será a las 20:00 del miércoles (hora del Este).

El vicepresidente JD Vance viajará a Pakistán acompañado por los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner para mantener contactos indirectos con Teherán. Sin embargo, aún no está claro si representantes iraníes participarán formalmente.

Irán no define su postura

Un funcionario iraní citado por Reuters aseguró que el régimen está “revisando positivamente” su posible participación, aunque sin decisión definitiva. El martes, medios estatales informaron que ninguna delegación había partido hacia Pakistán, mientras fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que existe un impulso para retomar el diálogo el miércoles.

“Las cosas están avanzando y las conversaciones siguen su curso para mañana”, comentó una fuente paquistaní bajo condición de anonimato, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo de último minuto que incluso podría contar con la participación directa, presencial o virtual, de Trump.

El proceso enfrenta tensiones internas en Teherán. Según Axios, sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica presionan para evitar negociaciones mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre puertos y buques iraníes. La decisión final dependía del líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien, según fuentes citadas, habría dado su aprobación el lunes por la noche.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó duras críticas contra Washington, acusando a Estados Unidos de negociar bajo coerción. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas”, afirmó, advirtiendo que el país está preparado para “revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.

El estrecho de Ormuz clave en la guerra de EU contra Irán

El 28 de febrero, Estados Unidos, con apoyo de Israel, inició la “Operación Furia épica” para debilitar las capacidades militares iraníes, incluidos sus programas nucleares y de misiles balísticos. La tregua se acordó a principios de abril tras esa escalada, con la condición de que Irán reabriera el estratégico estrecho de Ormuz.

Tras una primera ronda de negociaciones sin éxito en Pakistán, Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes, lo que llevó a Teherán a cerrar nuevamente el estrecho. El domingo pasado, fuerzas estadounidenses capturaron un buque de carga iraní que, según fuentes de seguridad marítima, transportaba materiales de posible uso dual.

En las últimas horas, Trump endureció su postura. Aseguró que el bloqueo económico que, según él, genera pérdidas de unos 500 millones de dólares diarios a Irán, no será levantado hasta alcanzar un acuerdo definitivo. “El bloqueo, que no levantaremos hasta que haya un acuerdo, está destruyendo por completo a Irán”, escribió.