El Papa León XIV rinde homenaje a Francisco en su aniversario luctuoso: “Recojamos su legado”

En un encuentro con periodistas, el Papa León XIV recordó el trabajo de su predecesor, el Papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

A bordo del avión papa en el último tramo de su gira por África, el pontífice destacó las enseñanzas sobre misericordia, así como su compromiso con lo más vulnerables, lo que definió su periodo frente a la iglesia católica.

El reconocimiento al trabajo del papa argentino no solo quedó en la charla con los periodistas, también se trasladó a redes sociales en donde puntualizó que su labor se caracterizó en promover la fraternidad entre los hombres y mujeres del mundo.

“En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”

La misericordia como núcleo del recuerdo

El pontífice actual evocó momentos significativos del inicio del ministerio de Francisco, como su primera oración del Ángelus y la misa previa a la inauguración oficial, en la que predicó sobre el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio para destacar la grandeza de la misericordia divina. “Recemos para que él continúe gozando de la misericordia del Señor”, expresó León XIV ante los medios.

Mientras tanto, en Roma se conmemoró el aniversario con diversos actos, entre ellos la publicación de obras que profundizan en la vida del papa fallecido y una misa solemne en la basílica de Santa María la Mayor, lugar donde descansan sus restos.