La UE no logra acuerdo para imponer sanciones a Israel por asentamientos ilegales

Los 27 miembros de la Unión Europea no lograron el martes imponer nuevas sanciones contra Israel a pesar de las peticiones de varios países, entre ellos España, reconoció la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Durante una reunión de los ministros de Exteriores en Luxemburgo, España e Irlanda reclamaron la suspensión total del acuerdo de asociación entre la UE e Israel del año 2000, que creó una zona de libre comercio condicionada al respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos.

Hoy Europa se juega su credibilidad", dijo a los periodistas el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, al pedir un debate sobre la suspensión del acuerdo de asociación, que entró en vigor en el 2000.

La Comisión Europea propuso en septiembre suspender algunas disposiciones comerciales del acuerdo de asociación, un acuerdo que afecta a unos 5 mil 800 millones de euros de exportaciones israelíes. Israel afirmó en ese momento que las propuestas eran "moral y políticamente sesgadas".

La suspensión del acuerdo comercial requeriría una mayoría cualificada entre los países de la UE: el apoyo de 15 de los 27 Estados miembros, que representen el 65% de la población de la UE. Una suspensión total del acuerdo de asociación requeriría una decisión unánime de todos los países miembros.

Pero países como Alemania e Italia se opusieron.

No había en la sala apoyo para esta medida", que requiere la unanimidad de los Veintisiete para ser adoptada, dijo Kallas a la prensa tras la reunión.

El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, consideró "inapropiada" la propuesta y su hómólogo italiano, Antonio Tajani, dijo que bloquear un acuerdo comercial no es "una herramienta útil, ya que equivale a golpear a toda la población israelí".

España, Irlanda y Eslovenia quieren romper el acuerdo y firmaron una carta para reclamar la "revisión" de este texto. "Si no lo hacemos, nuestra credibilidad se perderá", juzgó el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

¿Qué más tiene que pasar para que la Unión Europea se vea sacudida por las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por Israel?", añadió.

El presidente francés, Emmnauel Macron, dijo por su parte que es "legítimo" cuestionar el acuerdo si Israel no cambia de política.

La actitud de los europeos se ha endurecido tras la invasión a la Franja de Gaza, las últimas ofensivas israelíes en Líbano y la aprobación, hace tres semanas, de una ley que instaura la pena de muerte solo para los palestinos.

La UE es el principal socio comercial de Israel, país al que Alemania vende armamento, entre otros productos.

La Comisión Europea también propuso hace varios meses sanciones contra colonos extremistas en Cisjordania, pero el veto de Hungría ha impedido hasta ahora tomar una decisión al respecto.

Los responsables están prestando especial atención a las posiciones de Berlín y Roma, pero el martes Alemania indicó que se mantenía firme en su postura actual de apoyo a Israel, subrayando la necesidad del diálogo en lugar de la acción contra Israel.

Hemos expresado nuestras críticas respecto a la introducción de la pena de muerte. Advertimos de antemano contra dar este paso. También tenemos una posición muy clara sobre la violencia de los colonos", dijo a los periodistas el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul.

Suecia y Francia, por su parte, han distribuido un documento antes de la reunión del martes en el que piden a la UE que adopte medidas más enérgicas para limitar las relaciones comerciales con los asentamientos ilegales.

Algunos ministros indicaron que están buscando formas de presionar a Israel, incluso a falta de votos suficientes para tomar medidas sobre el acuerdo de asociación.

Es importante aumentar la presión sobre Israel", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, y añadió: "El objetivo no es suspender la sección comercial. El objetivo es un cambio de comportamiento en Israel, y en eso es en lo que estamos trabajando".

Los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales por las Naciones Unidas y gran parte de la comunidad internacional. Israel refuta esa interpretación. Los palestinos esperan que Cisjordania forme parte de un futuro Estado.

Con información de AFP y Reuters.