Irán rechaza las acusaciones sobre ejecuciones de mujeres tras declaraciones de Trump

El poder judicial iraní negó este martes que ocho mujeres estuvieran en riesgo de ser ejecutadas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara clemencia en su favor.

“Trump ha vuelto a ser víctima de noticias falsas”, señaló Mizan Online, portal oficial de la judicatura. “Las mujeres que se decía que estaban próximas a ser ejecutadas, algunas ya han sido liberadas, mientras que otras enfrentan procesos judiciales que, en caso de confirmarse, derivarían únicamente en penas de prisión”.

Trump había afirmado en redes sociales que la liberación de estas mujeres podría beneficiar a Irán en las negociaciones bilaterales. En su mensaje, citó la versión de un activista que aseguraba que ocho mujeres se encontraban bajo amenaza de ser ahorcadas.

El llamado del presidente estadounidense busca abrir un espacio para nuevas negociaciones con Teherán. Especial

Irán no define nuevas negociaciones con EU

Un funcionario iraní citado por Reuters aseguró que el régimen está “revisando positivamente” su posible participación, aunque sin decisión definitiva. El martes, medios estatales informaron que ninguna delegación había partido hacia Pakistán, mientras fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que existe un impulso para retomar el diálogo el miércoles.

“Las cosas están avanzando y las conversaciones siguen su curso para mañana”, comentó una fuente paquistaní bajo condición de anonimato, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo de último minuto que incluso podría contar con la participación directa, presencial o virtual, de Trump.

Según Axios, sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica presionan para evitar negociaciones mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre puertos y buques iraníes. La decisión final dependía del líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien, según fuentes citadas, habría dado su aprobación el lunes por la noche.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó duras críticas contra Washington, acusando a Estados Unidos de negociar bajo coerción. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas”, afirmó, advirtiendo que el país está preparado para “revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.

El estrecho de Ormuz clave en la guerra de EU contra Irán

El 28 de febrero, Estados Unidos, con apoyo de Israel, inició la “Operación Furia épica” para debilitar las capacidades militares iraníes, incluidos sus programas nucleares y de misiles balísticos. La tregua se acordó a principios de abril tras esa escalada, con la condición de que Irán reabriera el estratégico estrecho de Ormuz.

Tras una primera ronda de negociaciones sin éxito en Pakistán, Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes, lo que llevó a Teherán a cerrar nuevamente el estrecho. El domingo pasado, fuerzas estadounidenses capturaron un buque de carga iraní que, según fuentes de seguridad marítima, transportaba materiales de posible uso dual.

En las últimas horas, Trump endureció su postura. Aseguró que el bloqueo económico que, según él, genera pérdidas de unos 500 millones de dólares diarios a Irán, no será levantado hasta alcanzar un acuerdo definitivo. “El bloqueo, que no levantaremos hasta que haya un acuerdo, está destruyendo por completo a Irán”, escribió.