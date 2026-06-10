Irán  ataca cuartel general de la 5ª Flota estadunidense en Baréin; EU niega cierre de Ormuz

Irán aseguró haber atacado instalaciones militares de Estados Unidos en Baréin, incluida la sede de la Quinta Flota estadunidense, en respuesta a una nueva serie de bombardeos ordenados por Washington contra objetivos militares iraníes.

Mientras Teherán afirmó que sus drones alcanzaron sistemas de comunicación y radares militares en territorio bareiní, Estados Unidos anunció que completó una nueva oleada de ataques contra centros de vigilancia, defensa aérea y comunicaciones iraníes.

Los enfrentamientos ocurren además en medio de la preocupación internacional por la seguridad del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Por la noche, el ejército de Kuwait informó que sus defensas aéreas estaban combatiendo contra "objetivos aéreos hostiles", después de que Estados Unidos llevara a cabo una nueva andanada de bombardeos contra Irán.

"El Estado Mayor del Ejército anuncia que los sistemas de defensa aérea están combatiendo en estos momentos objetivos aéreos hostiles, de conformidad con los procedimientos operativos establecidos", señaló en X.

Irán responde tras nuevos bombardeos estadunidenses

Las agencias iraníes Fars y Mehr informaron que drones lanzados por Teherán impactaron instalaciones vinculadas al cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin, una de las principales bases militares estadunidenses en el Golfo Pérsico.

Según los reportes difundidos por medios oficiales iraníes, los objetivos fueron sistemas de comunicación, antenas militares y radares asociados a las baterías antimisiles Patriot desplegadas en el reino de Baréin.

Los drones lanzados tuvieron como objetivo antenas de comunicaciones, así como radares del sistema antimisiles Patriot”, señalaron las agencias estatales Fars y Mehr.

Las autoridades bareiníes confirmaron la activación de sirenas de emergencia durante el incidente. El Ministerio del Interior de Baréin informó a través de redes sociales que se emitieron alertas aéreas mientras se evaluaba la situación de seguridad en el país.

La Quinta Flota estadunidense, con sede en Manama, desempeña un papel clave en las operaciones navales de Washington en el Golfo Pérsico, el mar Arábigo y parte del océano Índico. Desde esa base se coordinan misiones de vigilancia marítima, protección de rutas comerciales y operaciones militares en una de las zonas más estratégicas del planeta.

El ataque iraní se produjo pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara la conclusión de una nueva ofensiva militar contra territorio iraní.

Miembros del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos realizaron disparos de precisión contra objetivos iraníes que suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”, informó el CENTCOM.

De acuerdo con Washington, los bombardeos alcanzaron centros de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea ubicadas en distintas zonas de Irán.

La escalada también estuvo acompañada de una disputa informativa sobre el estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que circula cerca del 20 por ciento del petróleo comercializado a nivel mundial. Mientras medios iraníes afirmaron que el corredor había sido cerrado como respuesta a los ataques estadunidenses, el ejército de Estados Unidos rechazó esa versión.

REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho de Ormuz esta noche”, publicó el Comando Central estadunidense.

Un grupo de 22 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Canadá y Australia, emitió una declaración conjunta en la que acusó a Irán de desarrollar actividades hostiles fuera de sus fronteras.

Los intentos de matar, secuestrar, acosar, intimidar o atacar de cualquier otra forma a personas en nuestro territorio socavan la soberanía nacional y las normas internacionales. Estas acciones deben cesar de inmediato”, señalaron los gobiernos firmantes.

Mientras Washington mantiene su campaña militar contra objetivos iraníes, Teherán insiste en responder a cada ofensiva, alimentando un escenario que mantiene en alerta a gobiernos y mercados de todo el mundo.