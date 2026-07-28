Vicente Carrillo “El Viceroy” no alcanza acuerdo con EU; programan nueva audiencia

La jueza federal Joan Azrack citó al narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, a una nueva audiencia previa al juicio para el próximo 20 de octubre, luego de que no se alcanzara un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.

En una vista técnica celebrada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, las partes destacaron avances “productivos” en las conversaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad, pero solicitaron más tiempo para continuar las negociaciones.

Carrillo, de 63 años, asistió vestido con el mono caqui de preso y una camiseta naranja, desde el centro de detención de Brooklyn donde permanece tras su extradición en 2025. La sesión duró unos 10 minutos.

La Fiscalía y la defensa pidieron una prórroga de tres meses, solicitud que fue aceptada por la jueza. El acusado se mostró de acuerdo con la extensión.

Aunque se declaró no culpable en febrero del año pasado, las negociaciones buscan evitar que el caso llegue a juicio. La Fiscalía adelantó que no pedirá la pena de muerte, por lo que enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.

Carrillo fue extraditado junto con Rafael Caro Quintero en febrero de 2025, en respuesta a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de intensificar la lucha contra el narcotráfico.

“El Viceroy” ya había sido condenado en México a 48 años de prisión por sentencias consecutivas. Tras la muerte de su hermano mayor, Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”, asumió el liderazgo del Cártel de Juárez, uno de los grupos criminales más poderosos en los años noventa.

Enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas en delitos de drogas y blanqueo de ingresos procedentes del narcotráfico.