Keiko Fujimori toma protesta como presidenta de Perú

Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, en medio de un escenario político complejo que acumula nueve cambios de mandatario en diez años.

La líder de Fuerza Popular llegó al hemiciclo del Congreso entre aplausos de sus parlamentarios y el silencio de la oposición de izquierda, que exhibió fotografías de víctimas de la represión estatal tras la caída de Pedro Castillo.

La ceremonia contó con la presencia de diez jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Osri.

Tras recibir la banda presidencial, Fujimori juró el cargo y pronunció su primer discurso como jefa de Estado. REUTERS

También asistieron expresidentes latinoamericanos como Jeanine Áñez, Mireya Moscoso, Mario Abdo Benítez y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de representantes de organismos internacionales como la OEA, la Comunidad Andina y la Cepal.

La mandataria, de 51 años, estuvo acompañada por sus hijas Kaori y Kyara, y sus hermanos Sachi y Hiro, quienes ahora forman parte del Congreso. Tras recibir la banda presidencial, Fujimori juró el cargo y pronunció su primer discurso como jefa de Estado.

Como parte de sus primeras acciones, la mandataria aseguró que las Fuerzas Armadas asumirán liderazgo de operaciones de seguridad en zonas de emergencia para combatir el crimen.

Además, solicitará poderes legislativos para dictar medidas contra el crimen y prevenir efectos del fenómeno climático de El Niño.

Gabinete inicial

El lunes, Fujimori adelantó los nombres de su equipo de gobierno:

Luis Galarreta, primer ministro y vicepresidente electo.

Elmer Cuba, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Carlos Espá, abogado y periodista, como canciller.

Proyecto político de Keiko Fujimori

La llegada de Fujimori al poder alinea a Perú con el eje derechista latinoamericano, cercano a la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Al mismo tiempo, China se consolida como el principal socio comercial del país, con el puerto de Chancay como pieza clave de su expansión en Sudamérica.

En materia económica, Fujimori enfrenta el reto de reencauzar la estabilidad macroeconómica y fiscal, tras dos años consecutivos de sobreendeudamiento, y de impulsar un paquete de inversiones que reactive el crecimiento.