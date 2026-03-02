Irán anuncia ataque contra Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este lunes que lanzaron misiles contra edificios gubernamentales de Israel en Tel Aviv y contra instalaciones militares y de seguridad en Haifa y en Jerusalén Este.

"Entre los objetivos de esta décima oleada, hubo un bombardeo del complejo gubernamental del régimen sionista en Tel Aviv, ataques contra centros militares y de seguridad de Haifa y un bombardeo en Jerusalén Este", anunció el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado, difundido por televisión.

Tras el anuncio iraní, las autoridades israelíes activaron de inmediato protocolos de defensa aérea y alerta civil, con sirenas en distintas zonas del centro y norte del país. El ejército confirmó la detección de lanzamientos desde el exterior y la intercepción de varios proyectiles, sin detallar de momento impactos directos en instalaciones gubernamentales. En situaciones previas, Israel ha optado por reservar información sensible durante las primeras horas de una ofensiva en curso.

Escalada sostenida y riesgo de confrontación abierta

El episodio se inscribe en una escalada sostenida registrada desde finales de febrero, marcada por ataques cruzados entre Israel y actores vinculados a Irán en distintos puntos de la región. Fuentes militares occidentales han señalado que el actual intercambio supera el patrón habitual de acciones indirectas y se acerca a un escenario de confrontación abierta, aunque todavía sin una declaración formal de guerra entre ambos Estados.

Este cambio de dinámica sugiere una transición desde enfrentamientos indirectos hacia acciones de mayor visibilidad y alcance, elevando la tensión estratégica en Medio Oriente.

Reactivación del frente norte

En el plano regional, el frente norte volvió a mostrar señales de reactivación, luego de lanzamientos de proyectiles desde el sur de Líbano hacia territorio israelí, atribuidos a grupos aliados de Teherán. Israel respondió con ataques selectivos en esa zona, lo que elevó la preocupación internacional ante el riesgo de que el conflicto se expanda más allá del eje directo entre Tel Aviv y Teherán.

La posibilidad de que nuevos actores se involucren de manera más activa incrementa la incertidumbre y multiplica los escenarios de riesgo.

Respaldo de Estados Unidos y llamados a la contención

Estados Unidos, por su parte, reiteró su respaldo a la seguridad de Israel y confirmó que mantiene a sus fuerzas en la región en estado de alerta reforzada. Funcionarios estadounidenses advirtieron que cualquier ataque que ponga en riesgo a sus tropas o a sus aliados tendrá respuesta, al tiempo que subrayaron que su prioridad oficial sigue siendo evitar una escalada regional de mayor alcance.

Organismos internacionales y gobiernos europeos han llamado públicamente a la contención, subrayando la necesidad de proteger a la población civil y preservar canales diplomáticos activos. En paralelo, analistas advierten que la combinación de ataques directos, frentes secundarios abiertos y discursos de represalia aumenta el riesgo de errores de cálculo que podrían transformar una crisis grave en un conflicto prolongado de consecuencias imprevisibles.