Caos y suspensión de vuelos en aeropuerto El Prat; esperan noticias mañana

Largas filas para salir del aeropuerto El Prat o en los kioskos de atención de aerolíneas como Emirates, Iberia, Air France, Qatar Airways y Air Europa. Gente con boletos en mano para viajar hacia Oriente Medio, algunas partes de Europa o Asia, con los rostros desencajados o molestos ante la incertidumbre.

La escalada de las tensiones bélicas entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado un sismo en la conectividad aérea global, impactando también a la logística del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.

A horas del inicio del evento tecnológico más importante de Europa, el aeropuerto de El Prat registraba retrasos y cancelaciones que amenazaban con deslucir la llegada de miles de congresistas.

Las aerolíneas operan bajo una incertidumbre total desde el sábado en la terminal aérea. La protección de los cielos en el Golfo Pérsico ha estrangulado una de las arterias de navegación más transitadas del planeta. Irán e Israel han cerrado sus espacios aéreos, una medida drástica a la que se han sumado temporalmente naciones vecinas para evitar tragedias civiles.

En Europa, la respuesta de las grandes compañías aéreas ha sido tajante ante la falta de garantías.

Air France anunció la suspensión inmediata de sus rutas hacia los puntos más calientes de la región, incluyendo Tel Aviv, Riad, Dubái y Beirut.

Por su parte, las firmas españolas Iberia y Air Europa también han replegado sus alas. Iberia Express confirmó la suspensión de su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv al menos hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa evalúa su continuidad día con día.

Desde las oficinas de las operadoras se enfatiza que la prioridad es la integridad de los viajeros, asegurando que se encuentran “en contacto constante con las autoridades competentes para priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación”.

El impacto económico de este bloqueo aéreo llega en el peor momento para Barcelona, que esperaba recibir a más de 1.7 millones de pasajeros con motivo del MWC 2026.

La situación es crítica para la logística internacional, ya que, ante el fuego cruzado, la aviación comercial ha quedado paralizada, dificultando el arribo de expositores y ejecutivos de alto nivel que dependen de las conexiones del Golfo para asistir a la cita tecnológica.

En las terminales, el sentimiento es de resignación, molestia o tristeza. “Va a ser unos días complicados, pero está bajo control”, asegura gente de apoyo en el aeropuerto El Prat.

DE LA FUENTE SE REÚNE CON EMBAJADORES DE LA REGIÓN

En seguimiento a la situación que enfrentan decenas de mexicanas y mexicanos en países de Oriente Medio tras la nueva escalada de violencia, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual con los embajadores en la región, con el fin de conocer de manera directa las condiciones que imperan en cada uno de los países y fortalecer las medidas de seguridad y protección.

El canciller reiteró que la prioridad es la atención y seguridad de todas y todos los connacionales, tanto residentes como aquellos que se encuentran en tránsito, muchos de los cuales se encuentran varados por la cancelación de vuelos.

Hasta ahora, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y no se reportan personas cuya integridad física se haya visto afectada”, refirió.

De la Fuente reconoció el trabajo desplegado por los diplomáticos mexicanos y les transmitió que es igualmente importante cuidar de su seguridad y la de sus familiares. Les pidió, asimismo, mantener y estrechar la relación diplomática con las autoridades locales.

En muchos de los países de la región el espacio aéreo se encuentra cerrado, por lo que los protocolos de evacuación contemplan también rutas seguras vía terrestre, para quienes deseen hacerlo, cuando las condiciones lo permitan”, informó.

La cifra de queretanos varados en el extranjero se incrementó en las últimas horas, informó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien detalló que ya son más de 100 los ciudadanos del estado ubicados en distintas zonas de Medio Oriente y Asia. Al menos 83 queretanos se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos y 21 en el aeropuerto de India.

-Enrique Sánchez

-Con información de Emmanuel Rincón

cva*