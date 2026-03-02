Irán ante encrucijada: pugnas internas y militarización tras muerte de Jamenei

La eliminación del líder supremo Alí Jamenei y la campaña militar de Israel y Estados Unidos obligan al poder iraní a repensar por completo su estrategia si quiere sobrevivir.

Al anunciar la ofensiva el sábado, el presidente estadunidense, Donald Trump, animó a la población iraní a tomar el poder una vez termine la campaña militar.

Tras la muerte de Jamenei, Irán está ahora mismo en manos de un triunvirato encargado de la transición.

Lo componen el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución.

Mientras siga actuando el aparato represivo, compuesto entre otros por los 600 mil efectivos de las milicias prorrégimen basiji, “es improbable que la gente salga de nuevo a las calles” a protestar contra la república islámica, explica Pierre Razoux, director de estudios en la Federación Mediterránea de Estudios Estratégicos (FMES).

Razoux llama la atención sobre el hecho de que el sistema iraní cuenta con procedimientos para gestionar la sucesión del líder supremo, por lo que “su eliminación no significa el fin de un régimen con varios centros”.

Por ello, este analista prevé como escenario principal “la continuidad del régimen con nuevas reglas del juego, tal vez en detrimento del clero (chiita), pero con las mismas personas”.

De la elección del nuevo líder supremo dependerá toda la orientación del régimen”, destaca el investigador Théo Nencini de la escuela de ciencias políticas Sciences Po en Grenoble, en Francia.

La muerte de Alí Jamenei, en el poder desde 1989, puede en cualquier caso “propiciar rivalidades importantes en los círculos de poder, entre los Guardianes de la Revolución y los civiles. Pero de momento, trabajan todos juntos para mantener el sistema en pie”, apuntó la socióloga Azadeh Kian en Franceinfo.

Razoux abunda con que “la alternativa es la toma de poder por parte de los Guardianes de la Revolución”, el ejército de élite del régimen encargado de sus operaciones en el exterior.

Y si bien su jefe Mohamad Pakpour murió en los bombardeos del sábado, los Guardianes son una fuerza muy bien organizada, que controla sectores de la economía iraní.

Una posibilidad es que haya una transición a un régimen más militarizado, bajo su liderazgo. Un régimen militar más clásico, sin la lógica religiosa chiita actual. Aunque me cuesta creer que prescindan del barniz religioso”, opina Théo Nencini, de Sciences Po Grenoble.

Con sus 350 mil hombres, según la revista especializada Military Balance 2026, el ejército regular iraní “no tiene peso político actualmente, pero puede tener su papel en el futuro si los militares deciden tomar una dirección política diferente de la de los Guardianes de la Revolución”, comenta Nencini.

El ejército podría también dar su respaldo a otra figura. “¿Pero quién? No hay figura política creíble que ofrezca una alternativa” entre los opositores, asevera Nencini.

El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, “está recibiendo proyección en los medios occidentales” y parece gozar de una popularidad creciente, apunta Nencini, pero su credibilidad real entre el grueso de la población iraní es una incógnita.

Azadeh Kian cree que hay “un abanico de opositores en Irán que pueden actuar”, y apunta a la emergencia previsible de reivindicaciones étnicas en el Kurdistán iraní y en Baluchistán, en el sureste.

Pero para pesar, dichas minorías deberían montar “una coalición” y esos grupo no aceptan someterse al hijo del sha, que ha vivido en Estados Unidos.

RINDEN TRIBUTO A SU ABATIDO:

Miles de personas se congregaron este domingo en la emblemática plaza Enghelab de Teherán para honrar al líder supremo Alí Jamenei, muerto en ataques de Estados Unidos e Israel. Los manifestantes corearon “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!” en medio de banderas de la república islámica. También hubo muestras de duelo en Líbano, Turquía, Iraq, Indonesia y Pakistán.

Foto: AFP

