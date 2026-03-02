Última Hora Impreso de hoy

Cientos de aviones israelíes bombardean "en este momento" Líbano e Irán

El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano

Por: Liliana Moscoso, AFP

thumb
)Foto:AFP

 

El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.

"En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión.

"Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro".

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA

X