Media Luna Roja cifra en 555 los muertos en Irán desde inicio de la guerra

Al menos 555 personas han muerto en Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel lanzada el sábado, afirmó el lunes la Media Luna Roja del país.

"Después de los ataques terroristas sionistas-estadounidenses llevados a cabo en varias regiones de nuestro país, 131 ciudades se vieron afectadas hasta ahora y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto", señaló el grupo humanitario en un mensaje en Telegram.

Organismos internacionales y gobiernos europeos han llamado públicamente a la contención, subrayando la necesidad de proteger a la población civil y preservar canales diplomáticos activos. En paralelo, analistas advierten que la combinación de ataques directos, frentes secundarios abiertos y discursos de represalia aumenta el riesgo de errores de cálculo que podrían transformar una crisis grave en un conflicto prolongado de consecuencias imprevisibles.