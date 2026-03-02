Trump calcula ‘cuatro semanas’ de más bombardeos en Teherán

Donald Trump prometió “vengar” las primeras bajas de estadunidenses en el conflicto con Irán, y prevé que las operaciones militares se extiendan durante cuatro semanas.

Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)”, dijo el presidente de Estados Unidos en un video sobre la muerte de los soldados.

Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización”, agregó.

Calculamos que serán unas cuatro semanas” de ataques, declaró más temprano Trump al periódico británico Daily Mail.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó la muerte de tres militares, de los que no detalló la identidad ni el lugar en que cayeron.

El Pentágono anunció la destrucción del cuartel general de los Guardianes de la Revolución, mientras que el ejército israelí aseguró que había “cortado la cabeza de la serpiente”.

Trump afirmó que nueve barcos de la Marina iraní fueron “destruidos y hundidos”, y el mando militar estadunidense para Oriente Medio negó que el portaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado con misiles, como aseguró Irán.

HABLARÁ CON REPRESENTANTES:

Donald Trump dijo que “hablará” con los líderes iraníes, aunque señaló que gran parte de los dirigentes de la república islámica están muertos tras los ataques del sábado.

Ellos quieren hablar, y yo he aceptado. Deberían haberlo hecho antes”, declaró Trump, citado por la revista The Atlantic. “Podrían haber llegado a un acuerdo. Quisieron pasarse de listos”.

Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran (..) fue un gran golpe”, dijo el presidente, según la cita, en aparente alusión al ataque que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos funcionarios.

En una entrevista aparte, el mandatario estadunidense aseguró que 48 líderes iraníes ya habían sido abatidos en la ofensiva contra la república islámica.

Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente”, dijo el presidente, según una entrevista citada por Fox News.

PROIRANÍ MATA A DOS EN TEXAS:

Un atacante que mató a dos personas e hirió a otras 14 en un tiroteo la madrugada de ayer en una zona de bares de Austin, Texas, había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní” en redes.

La organización SITE Intelligence Group identificó al tirador, abatido por la policía, como Ndiaga Diagne, ciudadano estadunidense de origen senegalés.

SITE dijo que Diagne había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadunidense” en Facebook desde 2017.

El agente especial del FBI Alex Doran dijo que había “indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”.

AFP

cva*