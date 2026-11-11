Irán advierte que la escasez de gas se agravará este invierno por los daños de la guerra

El Gobierno de Irán advirtió que este invierno se agravará la escasez interna de gas como consecuencia de los daños que sufrieron las instalaciones de procesamiento durante la guerra con Estados Unidos, una situación que podría provocar cortes en el suministro.

"Si el nivel de consumo es elevado, es posible que se produzcan cortes de gas en todo el país, incluido Teherán", declaró la portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, en una rueda de prensa celebrada el martes en la capital iraní.

Irán, uno de los principales productores de petróleo, controla parte del yacimiento de gas natural más grande del mundo, pero en ocasiones ha tenido dificultades para satisfacer la demanda interna por la obsolescencia de sus equipos, un problema que las sanciones internacionales agravaron. Estados Unidos mantiene actualmente un bloqueo sobre los puertos del país.

El país ya enfrentaba cierta escasez de gas y cortes de electricidad antes del conflicto, que comenzó el 28 de febrero con una campaña aérea de Estados Unidos e Israel, y la situación empeoró desde entonces.

Un déficit mayor al de otros años

Mohajerani prevé un déficit de 430 millones de metros cúbicos en el suministro de gas este año, frente a los aproximadamente 300 millones de metros cúbicos de años anteriores.

El director general de la Compañía Nacional Iraní de Gas, Saeed Tavakoli, declaró este mes que cuatro plantas de procesamiento sufrieron daños durante la primera fase del conflicto a principios de año. Esos daños redujeron en un inicio la capacidad en 230 millones de metros cúbicos, de los cuales se han recuperado hasta ahora unos 100 millones.

La semana pasada, la empresa advirtió que 11 de las 31 provincias de Irán podrían enfrentar dificultades de suministro este invierno. Señaló como las más vulnerables a Mazandarán, en la costa del Caspio, y a Golestán y Khorasán del Norte, a lo largo de la frontera con Turkmenistán.

Llamados a ahorrar gas y alza de precios

Los líderes políticos instaron a los iraníes a reducir el consumo. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, pidió el domingo que recortaran su uso de gas en 10 por ciento de cara al invierno.

La agencia estatal de noticias IRNA citó el lunes al vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, quien afirmó que los precios del gas podrían subir como consecuencia de la reducción del suministro si el consumo fuera excesivo.