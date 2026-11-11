Trump defiende la guerra con Irán en el Día de los Veteranos y promete que terminará pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la guerra con Irán este miércoles, Día de los Veteranos, un conflicto al que se opone buena parte del país y que contribuyó a que los demócratas se hicieran con el control de las dos Cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

"La valentía y la destreza de nuestros extraordinarios guerreros estadunidenses han sido absolutamente increíbles", afirmó el republicano en un discurso pronunciado en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

"Cuando este conflicto termine, y lo hará pronto, el mundo entero será un lugar mucho más seguro y mejor, más pacífico, y un lugar sin el tipo de peligro que hemos tenido que sufrir", añadió Trump.

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques estadunidenses e israelíes contra Irán y se ha cobrado hasta ahora la vida de 23 militares estadunidenses, según las últimas cifras del Pentágono.

Trump afirmó que el conflicto no lo inició Washington, sino Teherán, que, según dijo, lleva librando una guerra contra Estados Unidos desde 1979. El presidente consideró que las fuerzas estadunidenses actúan para frenar las capacidades nucleares de Irán.

Durante su discurso ante las tropas, los veteranos de guerra y altos cargos de su gobierno, Trump mencionó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, presente en el acto, y aseguró que ha hecho un trabajo fantástico.

Un día antes, los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon una iniciativa de un diputado de su propio partido para someter a Hegseth a un proceso de destitución, bajo la acusación de declarar la guerra sin autorización del Congreso y abusar de sus poderes como jefe del Pentágono.

Trump también dijo que "pronto" se construirá un arco de 76 metros de alto a las afueras de este camposanto, considerado un lugar de culto en el país.

La familia de John F. Kennedy solicitó a un tribunal que impidiera los planes de construcción, con el argumento de que la estructura daría sombra a la tumba del expresidente, asesinado en 1963 en Dallas. Un grupo de veteranos y los gobiernos de la ciudad de Washington y del estado de Virginia también presentaron demandas contra el proyecto de Trump, empeñado en llevar a cabo grandes obras que recuerden su legado presidencial.

Cuánto ha costado la guerra y cuántos han muerto

El Pentágono informó al Congreso que la guerra ha costado a los contribuyentes estadunidenses 47 mil 100 millones de dólares, cifra con corte al 16 de octubre y elaborada por el Comando Central, según una agencia de noticias que obtuvo el documento. El monto sube 3 mil 500 millones de dólares frente a los 43 mil 600 millones estimados a inicios de septiembre.

La mayor parte, unos 29 mil millones de dólares, corresponde a reponer municiones, sobre todo interceptores defensivos como los Patriot y los THAAD. Otros 11 mil 900 millones se destinaron a operaciones y unos 6 mil millones a equipo perdido.

La estimación no incluye los daños en bases estadunidenses de Medio Oriente por ataques iraníes con misiles y drones. La Casa Blanca, además, busca un paquete de 95 mil millones de dólares para financiar la guerra y otras prioridades.

En cuanto a las bajas, el conteo oficial del Pentágono citado en octubre era de 21 militares estadunidenses muertos y 865 heridos, y la cifra que Trump y la fuente original manejan este miércoles es de 23 fallecidos. Esa diferencia indica que el conteo sigue cambiando, y el propio Pentágono reclasificó algunos casos en julio por "interrupciones temporales de datos".

Las cifras de víctimas en Irán varían mucho según la fuente y no pueden verificarse de forma independiente. Teherán reconoce 3 mil 468 muertos, mientras la organización de derechos humanos HRANA documentó 3 mil 636 hasta el 7 de abril, entre ellos 1 mil 701 civiles y al menos 254 menores.

El ejército israelí habla de más de 6 mil militares iraníes muertos. Recopilaciones independientes estiman entre 8 mil y 10 mil 600 muertos en toda la región, incluidos 72 en Israel, más de 4 mil en Líbano, según su Ministerio de Salud, y unos 47 en países del Golfo.

Gasolina, inflación y el golpe a los bolsillos

La guerra ha golpeado la economía mundial por la interrupción del estrecho de Ormuz, por donde pasaban unos 20 millones de barriles diarios de petróleo antes del conflicto.

Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, calcula que el conflicto ha costado casi 2 mil dólares a cada hogar estadunidense, unos mil 100 por energía y transporte más caros y el resto por tasas de interés más altas y gasto militar. Zandi estimó el costo total para el país en 265 mil millones de dólares.

El petróleo Brent cayó más de 9 por ciento el 4 de noviembre, un día después de las elecciones, porque los operadores apostaron por un acuerdo diplomático. Aun así, analistas citados por Fortune advierten que los precios seguirán elevados, un riesgo mayor ante la demanda de calefacción del invierno.

Una encuesta de AP-NORC indicó que la mayoría de los votantes quiere que el Congreso priorice el fin del conflicto, un factor que pesó en la derrota republicana.