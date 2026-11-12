Sentenciarán a Tony Montana, hermano de El Mencho, en Estados Unidos

Un tribual federal en la capital estadunidense tiene previsto dictar sentencia este viernes, 13 de noviembre, para Antonio Oseguera Cervantes, apodado Tony Montana, hermano del fallecido líder del Cantel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio “El Mencho" Oseguera Cervantes.

La juez Beryl Howel sopesará propuestas de la fiscalía y la defensa para sentenciar al narcotraficante de 68 años de edad a entre 20 y 30 años de prisión, después de que se declaró culpable de narcos de narcotráfico y lavado de dinero el pasado 31 de julio.

La fiscalía federal pidió una condena de 360 meses –30 años--, mientras que el abogado defensor, Frank Pérez, solicitó una sentencia de 240 meses –20 años—y que Oseguera purgue la condena en una cárcel con servicios médicos.

En una carta en la que declara arrepentirse, Antonio Oseguera pide a la jueza considere su edad y su estado de salud, y su deseo de volver con su familia si termina de cumplir su sentencia.

El narcotraficante puede padecer de cerca de una docena de enfermedades. Su abogado ha dicho que son complicaciones por hipertensión y problemas de tiroides.

Pronto cumpliré setenta años y padezco varias enfermedades crónicas. Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia. Amo mucho a mis hijos y a mi familia, y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pasar con ellos los años que me queden de vida”, expresó en la carta a la jueza.

“Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”, declaró en el texto en que narró a la magistrada sui vida que inició en un hogar humilde con problemas.

Tony Montana inició actividades de narcotráfico con el Cartel del Milenio. Después se integró al CJNG directamente bajo el mando de su hermano, como operador encargado de conseguir armamento y blindados para el cartel.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional lo detuvo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en diciembre de 2022.

El Gobierno de México lo entregó al de Estados Unidos el 27 de febrero del 2025 como parte de un grupo de 29 narcotraficantes.