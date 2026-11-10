Secretario de Defensa de EU califica de ‘espectáculo político’ a moción para destituirlo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazó la iniciativa legislativa que busca someterlo a un juicio político y calificó de “espectáculo político” la moción presentada por el congresista republicano Thomas Massie, quien lo acusa de presuntas irregularidades en la conducción de la guerra contra Irán y otras decisiones militares.

Durante una conferencia de prensa este martes, el jefe del Pentágono defendió su gestión y aseguró que los señalamientos en su contra responden a diferencias políticas, no a conductas que justifiquen su destitución.

Hegseth sostuvo que la iniciativa no está relacionada con delitos graves, traición o soborno, sino con desacuerdos sobre las políticas implementadas por el Departamento de Defensa.

La controversia representa un nuevo frente de presión para el funcionario, cuya gestión ha enfrentado cuestionamientos tanto por las operaciones militares estadounidenses como por los cambios realizados dentro de la estructura del Pentágono.

Thomas Massie impulsa juicio político

La iniciativa para destituir a Pete Hegseth fue presentada por el representante republicano Thomas Massie, quien promovió una moción de juicio político (impeachment) que contiene ocho acusaciones contra el titular del Departamento de Defensa.

Massie, identificado como un republicano disidente frente a algunas posiciones del presidente Donald Trump, busca que la Cámara de Representantes examine las actuaciones del funcionario.

El congresista perdió las primarias republicanas de su distrito frente a otro aspirante respaldado por Trump, por lo que no participó como candidato en las elecciones legislativas de medio mandato mencionadas en los reportes sobre el caso.

La presentación de la moción se produjo en un escenario político complicado para el gobierno estadounidense, luego de los resultados electorales que modificaron la correlación de fuerzas en el Congreso y dieron la mayoría a los demócratas.

Hegseth rechaza las acusaciones y defiende su gestión

Durante su comparecencia, el secretario de Defensa cuestionó los argumentos de quienes buscan someterlo a un proceso de destitución.

Es un espectáculo político", afirmó al referirse a la iniciativa legislativa.

El funcionario también aseguró que la moción no juzga "delitos graves, ni delitos menores, ni traición, o soborno", sino un "desacuerdo sobre políticas".

Con estas declaraciones, Hegseth buscó restar legitimidad a los señalamientos y presentar el procedimiento como una confrontación política relacionada con las decisiones de la administración Trump.

Sin embargo, las acusaciones planteadas por Massie podrían incrementar el escrutinio sobre el manejo de las operaciones militares y las decisiones administrativas adoptadas desde que Hegseth asumió la dirección del Pentágono.

Cuestionan operaciones militares contra narcolanchas

Entre los señalamientos que rodean la gestión de Hegseth también figuran las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Pacífico y el Caribe.

El secretario de Defensa ha sido cuestionado por su presunta responsabilidad en ataques que habrían provocado al menos 235 muertes, de acuerdo con las cifras incluidas en los reportes sobre el caso.

Las operaciones han generado controversia por las acusaciones de posibles ejecuciones extrajudiciales, debido a las dudas sobre la legalidad de los ataques y el tratamiento de las personas que viajaban en las embarcaciones.

Estas acusaciones forman parte del debate sobre los límites del uso de la fuerza militar estadounidense y la responsabilidad de los mandos políticos y militares en las operaciones.