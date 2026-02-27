Irán aceptó no almacenar uranio enriquecido en negociaciones con EU
Teherán reduciría sus reservas al nivel más bajo posible y las convertiría en combustible irreversible bajo verificación internacional.
Irán aceptó en las negociaciones con Estados Unidos no almacenar uranio enriquecido, afirmó el viernes el canciller de Omán, mediador del diálogo, en lo que calificó como un avance decisivo para evitar una guerra.
El ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, dijo que creía que todas las cuestiones del acuerdo podrían resolverse "de manera amistosa e integral" en un plazo de tres meses.
Si el objetivo final es garantizar para siempre que Irán no pueda tener una bomba nuclear, creo que hemos resuelto ese problema mediante estas negociaciones al acordar un avance muy importante que nunca se había logrado antes", dijo Albusaidi al programa de CBS News "Face the Nation".
"Creo que si logramos consolidar eso y construir a partir de ahí, un acuerdo está a nuestro alcance", afirmó.
El canciller agregó que Irán no podría almacenar uranio enriquecido, lo que estaría sujeto a verificación.
Y que Irán también reduciría sus reservas actuales "al nivel más bajo posible", de modo que sean "convertidas en combustible, y ese combustible será irreversible".
Esto es algo completamente nuevo. Realmente torna menos relevante el argumento sobre el enriquecimiento, porque ahora estamos hablando de almacenamiento cero", declaró el funcionario omaní, que se reunió en Washington el viernes por la mañana con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.
El gobierno de Estados Unidos acusa a Teherán de tener la intención de fabricar un arma nuclear. Pero "si no puedes acumular material enriquecido, entonces no hay manera de que realmente puedas crear una bomba", dijo Albusaidi a CBS.
En un acuerdo de 2015 negociado por el expresidente Barack Obama, Irán aceptó mantener el enriquecimiento a un nivel por debajo del grado armamentístico.
El presidente Donald Trump hizo trizas el acuerdo en su primer mandato (2017-2021) e impuso sanciones. Y en las últimas semanas ordenó un despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en la región a niveles que no se habían visto en años.
Estos anuncios se producen al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones en Ginebra bajo mediación omaní entre Teherán y Washington, considerada un último intento para evitar una guerra y un estallido de violencia regional.
Trump dijo el viernes que no quiere que Irán tenga ningún tipo de enriquecimiento de uranio, ni siquiera con fines civiles.
Digo no al enriquecimiento", dijo Trump a los periodistas antes de un acto en Texas. "Ni al 20 por ciento, ni al 30 por ciento (...), lo quieren para uso civil (...) Yo creo que es incivilizado", agregó el mandatario.
Poco antes, el republicano había expresado su frustración por la postura iraní en las negociaciones. "No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos", expresó.
Con información de AFP.