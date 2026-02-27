Casa Blanca prohíbe el uso de IA de Anthropic a agencias militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que ordenó a todas las agencias federales que cesen de inmediato todo uso de la tecnología de Anthropic, y añadió que habría una eliminación gradual de seis meses para el Departamento de Defensa y otras agencias que usan los productos de la empresa.

Estoy ordenando a TODAS las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

La directiva de Trump se produce en medio de una disputa entre el Pentágono y el laboratorio de inteligencia artificial Anthropic por las preocupaciones sobre cómo el ejército podría utilizar la IA en la guerra.

Habrá un periodo de eliminación gradual de seis meses para agencias como el Departamento de Guerra que usan productos de Anthropic en varios niveles", agregó el presidente, refiriéndose al Departamento de Defensa.

Anthropic ha fijado límites sobre el uso militar de sus modelos Claude. REUTERS

Los portavoces de Anthropic, que tiene un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La disputa ha dividido a algunos líderes del sector, militares y parlamentarios sobre si la IA debe utilizarse sin restricciones, cuando su creador, Anthropic, ha afirmado que la tecnología aún no es fiable para armas totalmente autónomas.

El Pentágono también amenazó con designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, una etiqueta normalmente reservada para empresas de países adversarios y que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía.

Pero Anthropic se negó, y su director ejecutivo, Dario Amodei, aseguró el jueves que estas "amenazas" no cambian la posición de la empresa: "no podemos en conciencia acceder a su solicitud".

Anthropic ha mantenido sus líneas rojas sobre el uso militar de sus modelos de IA Claude para armas autónomas y vigilancia interna. Anthropic fue la primera de estas empresas de IA en trabajar con información clasificada, a través de un acuerdo de suministro con el proveedor de servicios en la nube Amazon.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, famoso por abandonar OpenAI en 2020 debido a sus preocupaciones sobre la gestión de la tecnología de IA, ha advertido de que la IA ha avanzado más rápido que la ley.

Una tecnología potente podría absorber material dispar para recopilar información sobre civiles desprevenidos, afirmó en una entrada de blog el jueves, una perspectiva que los críticos consideran una laguna legal.

Con información de AFP y Reuters.