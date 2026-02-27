Trump admite descontento con Irán; crece el despliegue militar en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes su frustración por la postura de Irán en las negociaciones nucleares, pero afirmó que aún no ha decidido si llevará a cabo su amenaza de atacar a ese país.

"No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado", declaró Trump a la prensa, luego de que el gobierno recomendó al personal no esencial de su embajada que abandone Israel.

Estos anuncios se producen al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones en Ginebra bajo mediación omaní entre Irán y Estados Unidos, considerada un último intento para evitar una guerra y un estallido de violencia regional.

Aún no hemos tomado una decisión definitiva", aclaró el republicano cuando se le preguntó sobre el uso de la fuerza.

El gobierno Trump quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales que Irán ha negado repetidamente.

El secretario estadunidense de Estado, Marco Rubio, viajará el lunes a Israel para conversaciones con las autoridades sobre las "prioridades regionales", incluida Irán.

Washington ha llevado a cabo el mayor despliegue militar en décadas en la región que incluye dos portaviones. Uno de ellos es el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó de Creta el jueves y debe llegar a la costa israelí.

Crece alarma

Con estos antecedentes, la embajada estadunidense en Jerusalén instó a los empleados gubernamentales "no esenciales" en Israel a abandonar el país debido a "riesgos para su seguridad". Les recomendó partir "mientras haya vuelos comerciales disponibles".

China pidió este viernes a sus ciudadanos que evacuen Irán "lo antes posible", mientras que el ministerio británico de Exteriores anunció la retirada de su personal diplomático del país.

Londres anunció igualmente la salida de parte de su personal diplomático en Tel Aviv, donde funciona su embajada, a "otro lugar dentro de Israel".

A su vez, el ministerio alemán de Relaciones Exteriores desaconsejó este viernes "con carácter de extrema urgencia" que sus ciudadanos viajen a Israel.

Y la aerolínea turca Turkish Airlines canceló sus vuelos del viernes por la noche hacia Teherán desde Estambul.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el viernes estar "sumamente alarmado" por el riesgo de una "escalada militar regional y sus consecuencias para la población civil".

Exigencias excesivas: Irán

El viernes por la mañana, en una llamada telefónica con su homólogo egipcio, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, urgió a Washington a abandonar sus "exigencias excesivas" para llegar a un acuerdo.

Araqchi, que informó sobre "progresos" tras la ronda del jueves, señaló que "el éxito en este camino requiere seriedad y realismo de la otra parte y evitar cualquier error de cálculo y exigencias excesivas".

La paz está al alcance de la mano", aseguró por su parte el viernes en X el jefe de la diplomacia omaní, Badr al-Busaidi, diciendo que se había reunido en Washington con el vicepresidente JD Vance.

En el marco del diálogo con Teherán, Estados Unidos ha fijado como una "línea roja" la prohibición total de enriquecimiento de uranio en Irán, que lo considera un derecho a la energía nuclear civil.

El gobierno de Trump quiere incluir además en un acuerdo la cuestión de los misiles balísticos de Irán, percibidos como una amenaza existencial por su aliado israelí.

Teherán se niega a abordar este tema y Rubio ha considerado que esto plantea "un gran problema".

El 19 de febrero el presidente estadunidense dio un ultimátum de "10 a 15 días" para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) instó el viernes a Irán a cooperar "de forma constructiva" y "con la mayor urgencia" a su petición de verificar las instalaciones nucleares, según un informe confidencial consultado por AFP.

La agencia atómica de la ONU confirmó que el próximo lunes sostendrá conversaciones técnicas con Irán.

En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica.

Trump amenazó entonces con intervenir en el país para "ayudar" al pueblo iraní.

Con información de AFP.