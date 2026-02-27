Un avión militar lleno de dinero se estrelló en el aeropuerto de El Alto, en Bolivia

Un avión militar de transporte de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se salió de la pista y se estrelló este viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en las afueras de La Paz, desatando caos, impacto social y una escena inusual con billetes dispersos en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las primeras horas de la tarde cuando el avión, un Lockheed C-130 Hércules de la FAB, realizaba maniobras de aterrizaje en la pista principal del aeropuerto. Por causas que aún se investigan, la aeronave perdió control, se salió de los límites de pista y terminó chocando contra la avenida Costanera, hacia el sector del Puente Bolivia, una de las principales vías de acceso urbano.

Un accidente con ramificaciones inusuales

Tras el impacto, el fuselaje de la aeronave quedó gravemente dañado. Testimonios y videos que circulan en redes sociales muestran billetes —aparentemente de corte alto— esparcidos en el pavimento y entre los restos del avión, generando una escena caótica. Usuarios en el lugar intentaron recoger el dinero, lo que complicó las labores de emergencia y provocó una respuesta inmediata de la policía y fuerzas armadas para acordonar la zona y dispersar a la multitud.

Aunque las autoridades aún no han ofrecido cifras oficiales completas, las imágenes difundidas por medios como El Deber y corresponsales muestran a civiles aglomerados intentando recoger fajos de billetes, hasta el punto que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para restablecer el orden público.

Víctimas y atención médica

Las autoridades de Bolivia han mantenido hasta el momento información preliminar sobre el accidente. Según reportes iniciales, hay múltiples heridos derivados tanto del impacto de la aeronave como de la colisión con vehículos en la vía pública.

Varias personas han sido trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica; sin embargo, no hay cifras oficiales completas sobre fallecidos ni sobre la condición de los tripulantes o civiles afectados publicadas por la Federación de Aeronáutica Civil o el gobierno hasta este momento. Impacto en la región y operaciones suspendidas

Debido al siniestro, las operaciones en el Aeropuerto de El Alto fueron suspendidas temporalmente. Aeronaves programadas para despegar o aterrizar han sido desviadas a otras rutas, mientras las autoridades realizan labores de peritaje, limpieza y reparación de la infraestructura afectada.

Representantes del aeropuerto han señalado —según reportes no oficiales— que el tránsito aéreo podría quedar interrumpido durante varias horas mientras se remueven restos del avión y se recupera la pista, lo que ha afectado vuelos domésticos e internacionales.

Un aeropuerto de alta complejidad operativa

El Aeropuerto Internacional de El Alto está ubicado a 4.061 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los aeropuertos internacionales más altos del mundo. Esta altitud reduce la densidad del aire, exige mayores distancias de despegue y aterrizaje, e incrementa la exigencia técnica en maniobras críticas.

El Lockheed C-130 Hércules, modelo involucrado según el reporte, es una aeronave de transporte táctico diseñada en la década de 1950 y utilizada por más de 60 países. Puede transportar hasta:

20 toneladas de carga, o

Aproximadamente 90 pasajeros, dependiendo de la configuración.

De acuerdo con datos históricos de fabricantes y autoridades aeronáuticas, el C-130 está preparado para operar en pistas cortas o no preparadas, aunque su operación en aeropuertos de gran altitud requiere cálculos específicos de performance.

Hasta el cierre de esta edición, no se habían difundido comunicados oficiales detallados por parte del Ministerio de Defensa de Bolivia ni de la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre causas probables, número definitivo de víctimas o naturaleza de la carga transportada, elementos que serán determinantes en el peritaje técnico correspondiente.

