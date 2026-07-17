Investigan en México origen de brote de ciclosporiasis reportado en EE. UU.

Ante el brote de ciclosporiasis registrado en los Estados Unidos, las secretarías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural de México activaron un grupo técnico interinstitucional para investigar los hechos y adoptar medidas preventivas.

Las autoridades estadounidenses reportan un total de 1,644 casos confirmados, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, con un periodo de inicio de síntomas que se ubica entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), el brote se vincula epidemiológicamente con lechuga iceberg rallada servida en una cadena de comida de ese país, cuya trazabilidad converge en un solo proveedor.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) coordinan la revisión sanitaria y documental de la cadena de suministro.

Las dependencias aclararon que la identificación del país de origen es un dato de trazabilidad en curso y no confirma que la contaminación ocurriera en territorio mexicano.

“México cuenta con un sistema de verificación que protege tanto el consumo de alimentos nacional como el de exportación”, informó la Cofepris, al destacar el carácter preventivo de las visitas de inspección actuales, sustentadas en el intercambio técnico continuo con la FDA.

Como parte de las acciones preventivas, la DGE emitió un Aviso Preventivo de Viaje por Brote Multiestatal de Ciclosporiasis en Estados Unidos con recomendaciones específicas para los viajeros.

Por su parte, el Senasica coadyuva en la investigación y anunció que mantendrá acercamientos con las unidades de producción para fortalecer la aplicación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) en sus procesos productivos.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso de salvaguardar la inocuidad alimentaria bajo estándares internacionales e instó a los integrantes de la cadena productiva a informarse por canales oficiales para evitar desinformación que afecte injustificadamente al sector agroalimentario.