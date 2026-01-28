Invasión de Rusia a Ucrania causa baja de casi 2 millones de militares

WASHINGTON.— La invasión de Rusia a Ucrania ha causado cerca de dos millones de bajas militares, entre muertos, heridos y desaparecidos de los dos países, según un estudio publicado por un centro de reflexión estadunidense.

Las fuerzas rusas cargan con la mayor parte de las pérdidas, con hasta 325 mil muertos entre las 1.2 millones de bajas entre sus filas en los casi cuatro años que han pasado desde el comienzo de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Ucrania también ha sufrido pérdidas significativas: entre 500 mil y 600 mil bajas, de las cuales entre 100 mil y 140 mil fueron muertes, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.

“Ninguna gran potencia ha sufrido ni remotamente cerca este número de bajas o muertes en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial”, señaló el CSIS.

“Las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían alcanzar un total de dos millones para la primavera de 2026”, indicó el CSIS.

El DATO

Y más de 2 mil civiles

Más de 2 mil 500 civiles murieron y alrededor de 12 mil fueron heridos el año pasado señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.