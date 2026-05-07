Publican nota de Jeffrey Epstein escrita antes de su muerte

El juez federal Kenneth M. Karas, del Distrito de Nueva York, ordenó la publicación de una nota escrita presuntamente por Jeffrey Epstein semanas antes de su muerte en agosto de 2019. El texto, mantenido bajo secreto de sumario durante siete años, fue hallado en una hoja amarilla arrancada de un cuaderno y contiene siete líneas, tres de ellas en mayúsculas.

La nota dice: “Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!! QUÉ Qué quieres que haga? ¡¡Me pongo a llorar!!. ¡¡NO ES DIVERTIDO! NO VALE LA PENA!!”.

El documento se mantuvo oculto en relación con el caso de Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein, acusado de crear una red de explotación sexual con vínculos empresariales y políticos.

Tartaglione, expolicía de Nueva York, confesó haber encontrado la nota en julio de 2019, después de que Epstein fuera hallado inconsciente en su celda con un cordón en el cuello, episodio del que sobrevivió. Un mes más tarde, el multimillonario fue encontrado muerto a los 66 años en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan.

El compañero de celda cumple actualmente cadena perpetua en Florida, tras ser señalado como responsable de cuatro asesinatos, además de estar vinculado al trasiego de cocaína y a un intento de secuestro. Su presencia en el caso fue uno de los motivos por los que la nota permaneció bajo reserva judicial durante años.

Un juez federal ordenó publicar una nota escrita por Jeffrey Epstein semanas antes de su muerte, reflejando frustración y desesperación frente a las investigaciones. Especial

La muerte de Epstein

Epstein estaba detenido por cargos federales de tráfico sexual y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. El forense confirmó su fallecimiento y lo atribuyó oficialmente a un suicidio. Sin embargo, las circunstancias de su muerte han sido objeto de especulación y teorías de conspiración, alimentadas por la magnitud de sus conexiones con políticos, empresarios y figuras públicas.

En los años posteriores, documentos filtrados revelaron vínculos de Epstein con personalidades de alto perfil, quienes presuntamente participaron en fiestas privadas relacionadas con explotación sexual y abuso de menores. Entre los nombres mencionados en investigaciones y testimonios figura el presidente Donald Trump, señalado como uno de los visitantes de la isla privada de Epstein, donde se habrían cometido agresiones sexuales contra trabajadoras y menores de edad.

La publicación del documento cobra relevancia porque ofrece una mirada al estado emocional de Epstein semanas antes de su muerte. Aunque no constituye una prueba definitiva de sus intenciones, la nota refleja frustración y desesperación frente a las investigaciones en su contra.