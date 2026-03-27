Indagan a Snapchat y sitios para adultos; UE detecta grooming y fallas de seguridad

La Comisión Europea inició ayer una investigación formal contra Snapchat por una presunta violación de las obligaciones en materia de seguridad, privacidad y protección de menores que establece la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Entre los señalamientos destacan la falta de medidas para impedir el acceso de menores de 13 años a la plataforma.

También faltaron medidas de protección frente a adultos que falsean su identidad para captar a niños con fines delictivos o venderles productos ilícitos.

En el mismo sentido, la Comisión Europea urgió también a los sitios para adultos PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos a implantar sistemas eficaces de verificación de edad que protejan a los menores, tras concluir de forma preliminar que estas plataformas incumplen la Ley de Servicios Digitales de la UE al permitir el acceso de niños a contenidos pornográficos.

“Desde el grooming (acoso y abuso sexual en línea) y la exposición a productos ilegales, hasta configuraciones de cuentas que ponen en riesgo la seguridad de los menores, Snapchat parece haber pasado por alto que la DSA exige altos estándares de seguridad para todos los usuarios”, criticó en un comunicado la vicepresidenta comunitaria para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

En este contexto, la funcionaria finlandesa señaló las sospechas de Bruselas de que la red social expone a menores de edad a situaciones de acoso y captación.

Además, la plataforma infringe otras disposiciones de la normativa europea relacionadas con la venta de productos ilegales, incluidas drogas, o restringidos para menores, como el alcohol o los vapeadores.

La CE abrió la investigación en mayo del año pasado y ayer concluyó que las compañías priorizaron en exceso intereses empresariales, como su reputación por encima de evaluar el impacto social en los menores.

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