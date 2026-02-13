Hallan fósiles de perezoso y mastodonte de unos 40 mil años de antigüedad

Los fósiles de un perezoso y un mastodonte gigantes de unos 40 mil años de antigüedad fueron encontrados en Costa Rica, uno de los mayores descubrimientos paleontológicos del país en las últimas décadas, informó este viernes el Museo Nacional costarricense.

Los restos, correspondientes a dos especies de la megafauna pleistocénica, fueron ubicados en la provincia de Cartago, al este de la capital San José, donde una persona alertó sobre la posible presencia de fósiles en una propiedad privada, explicó el museo en comunicado.

Los expertos han determinado que los restos pertenecen a un mastodonte y a un perezoso gigantes, según las investigaciones.

Los estudios preliminares, a partir de análisis geológicos del terreno y de las distintas capas de sedimentación, estiman que los restos podrían tener una antigüedad de entre 10 mil y 40 mil años", agregó.

El museo indicó que hasta la fecha se han realizado 13 excavaciones que han permitido la recuperación de 49 piezas fósiles.

Entre ellas vértebras, un fémur, falanges, costillas y otros elementos óseos que continúan en proceso de identificación y estudio.

Por la magnitud y cantidad de material recuperado, este hallazgo se convierte en uno de los más relevantes registrados en el país en las últimas décadas", aseguró el museo costarricense, que no proporcionó el lugar exacto del hallazgo por razones de seguridad.

El ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, Jorge Rodríguez, informó que se habilitará una sala permanente en el museo para exhibir los distintos hallazgos paleontológicos.

La recuperación de los fósiles está liderada por la geóloga Joanna Méndez, del Departamento de Historia Natural, con el respaldo de especialistas en conservación y protección del patrimonio cultural, detalló el museo.

También han participado geólogos, arqueólogos, biólogos, estudiantes de la universidad de Costa Rica y un experto en paleontología del Museo de Historia Natural de Nuevo México, Estados Unidos, entre otros.

Con información de AFP.