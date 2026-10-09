ICE lanza megaoperativo de 45 días en California para detener a cualquier migrante

El ICE lanzó una operación llamada “California segura” que inició en San Diego y recorrerá durante los próximos 45 días la mayoría del estado de sur a norte rumbo a Sacramento y San Francisco, según filtración de esa agencia a la prensa.

Durante el operativo, los agentes de migración arrestarán a cualquier migrante sin autorización en el país que encuentren, independientemente de que tenga o carezca de antecedentes delictivos, según información que esa agencia entregó en exclusiva al diario Washington Examiner.

El operativo estará desplegado entre Los Ángeles y el norte de California cuando se lleve a cabo la elección intermedia, dentro de 26 días.

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió a la prensa a lo inmediato.

El gobernador Gavin Newsom respondió en su cuenta en la plataforma X.

Donald Trump está utilizando el miedo y el pánico como un arma; poniendo a las familias en riesgo, socavando nuestra economía y aterrorizando a las comunidades”, dijo el gobernador.

Ningún presidente está por encima de la Constitución. Nadie en este país está desprovisto de derechos. California se levantará en defensa de nuestras comunidades y hará rendir cuentas a los agentes federales", dijo.

Instó a los migrantes a conocer sus derechos y a ejercerlos de manera segura.

El operativo pudiera obstaculizar por temor la participación electoral del martes 3 de noviembre.

California, donde la mayoría ha dicho en encuestas que votará por aspirantes demócratas, aprobó la semana pasada 21 leyes estatales que podrán freno a los agentes de ICE, al prohibirles actuar enmascarados, sin identificaciones y en vehículos sin distintivos; tampoco podrán usar guantes paralizantes, y en caso de matar a alguien, deberán enfrentar inmediatamente leyes estatales.

Esas leyes, sin embargo, entrarán en vigor a partir del próximo primero de enero.