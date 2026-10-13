Los hutíes advierten a EU no entrometerse o habrá una respuesta “dolorosa”

Los hutíes de Yemen advirtieron el lunes que responderán de forma "rápida y dolorosa" si Estados Unidos interviene en el conflicto interno en el país, luego de que Arabia Saudita, aliado de Washington, solicitara su apoyo ante la intensificación de los ataques contra el reino.

La guerra civil de Yemen, que enfrenta a los hutíes apoyados por Irán con el gobierno yemenita respaldado por una coalición militar liderada por Arabia Saudita, se reactivó en julio en medio del conflicto que sacude a Oriente Medio y altera los mercados energéticos.

Los ataques hutíes, un movimiento proiraní que controla buena parte de Yemen y lleva más de una década en conflicto con Arabia Saudita, marcaron una escalada este fin de semana.

La noche del lunes, fuertes explosiones volvieron a sacudir a la capital saudita. Los habitantes de Riad recibieron una alerta oficial en sus celulares que les recomendó refugiarse "en un lugar seguro", algo que no ocurría desde hacía semanas.

La advertencia retrasó una hora el inicio del partido entre el club uzbeko Neftchi Fergana y el Al Nassr saudita, equipo donde juega Cristiano Ronaldo.

Los hutíes reivindicaron poco después nuevos disparos contra el aeropuerto, blanco de varios ataques en los últimos días, mientras Riad afirmó por su parte haber interceptado un misil balístico.

Más tarde, la coalición liderada por Arabia Saudita anunció haber interceptado otros dos misiles balísticos, esta vez en el sureste del reino, cerca de la frontera con Yemen.

Estos misiles, lanzados "en dirección a Jamis Mushait", ciudad donde una base militar saudí ya fue objeto de ataques, fueron destruidos, afirmó la coalición en X.

Trump: "Se están portando muy mal"

El presidente estadounidense Donald Trump, que el sábado consideró "inaceptable" el ataque contra la capital saudita, el más mortífero en el reino en diez años, declaró el lunes que "los hutíes se están portando muy mal".

Pero los combatientes proiraníes, por su parte, lanzaron una advertencia a Washington.

Si Estados Unidos se implica en la agresión contra Yemen (...) la respuesta será rápida y dolorosa" tanto para Washington como para "todos sus intereses en la región", declaró a la AFP en Saná Mohamed Al Bukhaiti, un alto responsable hutí.

Mohamed Al-Bukhaiti, alto responsable hutí. Foto: Especial.

Ante "la obstinación (de Riad) en privilegiar la opción militar", Bukhaiti amenazó con la destrucción "del conjunto de las infraestructuras saudíes" y llamó a los empleados de instalaciones petroleras y de los aeropuertos sauditas a mantenerse alejados de esos lugares.

El Ministerio de Energía saudita reconoció el lunes que el país, primer exportador mundial de petróleo, está bajo presión por la serie de ataques y prometió una "respuesta firme".

Estas circunstancias han puesto a prueba nuestras infraestructuras, nuestras instituciones, nuestros equipos y nuestra resiliencia", declaró el ministro de Energía, Abdulaziz bin Salmán.

Abdulaziz bin Salmán, ministro saudita de Energía. Foto: Especial.

Arabia Saudita, a prueba por los ataques

Las autoridades saudíes, que hasta ahora se habían mostrado reticentes a revelar los daños sufridos, difundieron durante la noche unas imágenes de videovigilancia del ataque que el sábado causó 13 muertos en el aeropuerto de Riad, ahora cerrado.

En las imágenes se ve a pasajeros vestidos con la tradicional túnica blanca de peregrinación avanzar en fila para pasar un control. Luego una bola de fuego hace estallar parte del techo y los cubre de humo y escombros.

Para los peregrinos, octubre marca el inicio de la temporada alta, cuando millones de musulmanes de todo el mundo acuden a La Meca y a veces a Medina.

También es época de grandes eventos empresariales y de entretenimiento que atraen a altos funcionarios y ejecutivos.

El aeropuerto de Dammam también fue atacado, junto con dos instalaciones energéticas de Aramco en el este del país, mientras que las perturbaciones continuaban en el espacio aéreo saudita.

Las aerolíneas nacionales de Baréin y de Emiratos Árabes cancelaron sus vuelos para los próximos días.

Irán, que respalda a los hutíes, expresó el lunes su "profunda preocupación" por la evolución de la situación y manifestó su disposición a "facilitar el diálogo entre las partes".

La guerra se intensifica en Yemen

En Yemen, los combates continuaban tras la ofensiva relámpago lanzada por los hutíes en septiembre, que les permitió tomar el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, en el mar Rojo, y desencadenó una contraofensiva gubernamental.

Pese a los bombardeos de la aviación saudita en apoyo de las fuerzas gubernamentales, los combatientes hutíes estrecharon el cerco sobre Taez, la tercera ciudad del país. Según fuentes militares de ambos bandos, los enfrentamientos dejaron más de 60 muertos en las últimas 24 horas.

Con información de AFP.

*mcam