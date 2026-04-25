Hombre alcoholizado muerde a perro policía mientras era arrestado | VIDEO

Una escena tan caótica como polémica se volvió viral en Alabama un hombre detenido por la policía mordió a un perro K9 durante su arresto, luego de que el animal fuera lanzado para someterlo en plena calle. El episodio, grabado por cámaras corporales y por testigos, provocó críticas sobre el uso de la fuerza policial y llevó a las autoridades a difundir el video completo para defender la actuación de los agentes.

El detenido fue identificado como David Culliver, de 46 años y residente de Sheffield. Según la policía de Florence, los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril mientras oficiales ejecutaban una orden de cateo en la cuadra 200 de North Locust Street.

De acuerdo con la versión oficial, Culliver no era objetivo de la investigación original, pero se acercó a cuestionar a los agentes, aparentemente bajo los efectos del alcohol, y comenzó a comportarse de manera agresiva.

Las autoridades aseguraron que el hombre ignoró advertencias repetidas, insultó a los oficiales y puso en riesgo a automovilistas al ingresar a una zona con tráfico activo.

Hombre muerde a perro policía en arresto que desata controversia

Las imágenes difundidas por el Departamento de Policía muestran a Culliver discutiendo con los agentes y alejándose por momentos, para después regresar y confrontarlos nuevamente.

En medio del forcejeo, varios oficiales intentaron inmovilizarlo sin éxito. Fue entonces cuando uno de ellos ordenó la intervención del perro policía, que se abalanzó sobre el sospechoso y lo mordió en una pierna.

La reacción sorprendió incluso a quienes observaban la escena: Culliver sujetó una de las patas del canino y la mordió con fuerza, aparentemente para intentar liberarse.

El movimiento desató una respuesta inmediata de los agentes, quienes golpearon al detenido para que soltara al animal y pudieran recuperar el control de la situación.

El video dura aproximadamente 13 minutos y fue publicado por la policía después de que circularan versiones en redes sociales que acusaban a los oficiales de abuso de fuerza.

El incidente ha sido revisado exhaustivamente y se ha determinado que el uso de la fuerza aplicada estaba justificado”, señalaron las autoridades de Florence en un comunicado.

Sin embargo, la grabación no apagó la polémica. Para muchos habitantes de la comunidad, el momento en que se ordena al perro atacar sigue siendo el punto más cuestionado del arresto.

La presidenta del Concejo Municipal local, Kaytrina Simmons, dijo haber recibido numerosas llamadas de ciudadanos molestos por el procedimiento.

El caso reavivó el debate en Estados Unidos sobre el uso de perros K9 en detenciones. Especial.

No soy policía, pero la preocupación de la gente gira en torno a que el perro lo mordió y cuándo se dio la orden”, declaró.

El jefe policial Mike Holt respondió que la actuación se ajustó al reglamento interno del departamento.

Tras el incidente, Culliver fue trasladado al North Alabama Medical Center para recibir atención por heridas de mordedura.

Posteriormente fue ingresado al Centro de Detención del Condado de Lauderdale, donde permanece bajo una fianza de 2 mil 500 dólares.

Enfrenta cargos por resistencia al arresto, alteración del orden público, embriaguez en la vía pública e interferencia con un perro policía.