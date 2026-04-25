Netanyahu confirma que fue diagnosticado con cáncer de próstata

Mientras Benjamin Netanyahu sostenía la guerra sobre Gaza, profundizaba la devastación en territorios palestinos y elevaba la confrontación regional con Irán, ocultaba al mismo tiempo un diagnóstico médico relevante a la opinión pública israelí. El primer ministro confirmó ahora que fue tratado por cáncer de próstata, una información reservada durante meses en medio de una de las etapas más violentas y polémicas de su mandato.

La revelación no solo abre interrogantes sobre su estado de salud, sino también sobre la transparencia de un gobernante que ha concentrado decisiones militares de enorme impacto humano mientras administraba en secreto una enfermedad seria.

“Gracias a Dios, gozo de buena salud”, escribió Netanyahu en las redes sociales. “Tuve un problema médico menor en la próstata que fue tratado por completo”.

Netanyahu, de 76 años, informó que el padecimiento fue detectado tras una revisión posterior a una cirugía practicada en diciembre de 2024 por hiperplasia prostática benigna, un agrandamiento no canceroso de la próstata.

Según el informe difundido por su oficina, una resonancia magnética de control localizó una lesión sospechosa de menos de un centímetro. Estudios posteriores confirmaron que se trataba de un tumor maligno en etapa temprana y sin metástasis.

El mandatario señaló que eligió someterse a radioterapia focalizada y que el tratamiento concluyó con éxito.

Secretismo en medio de la guerra y la devastación regional

Netanyahu explicó que pidió retrasar durante dos meses la publicación de su informe médico anual para evitar que la noticia se conociera en plena guerra con Irán y, según sus palabras, impedir que Teherán utilizara el diagnóstico con fines propagandísticos.

Sin embargo, la justificación deja preguntas de fondo. Mientras exigía respaldo nacional e internacional para nuevas guerras y bombardeos, la ciudadanía israelí desconocía una condición médica del hombre que encabeza decisiones estratégicas de seguridad y conflicto.

El líder israelí sostuvo en redes sociales que goza de buena salud y que el problema fue resuelto completamente.

Fuentes citadas por medios internacionales indicaron que el cáncer habría sido diagnosticado varios meses antes del anuncio y que el tratamiento comenzó tiempo atrás.

Durante ese periodo, Netanyahu continuó dirigiendo la guerra que ha dejado miles de muertos palestinos, destrucción masiva de infraestructura civil en Gaza y una creciente condena internacional por el costo humanitario de la campaña.

También impulsó ataques y amenazas contra Irán, ampliando el riesgo de una escalada regional con consecuencias imprevisibles para Medio Oriente.

Poder sin rendición de cuentas

La noticia surge además mientras Netanyahu sigue enfrentando un juicio por corrupción que ha marcado la política israelí durante años. Medios locales reportaron recientemente solicitudes para aplazar audiencias judiciales por razones médicas.

No es la primera vez que el manejo de información personal del primer ministro genera debate. En Israel, sectores críticos cuestionan desde hace tiempo la opacidad con la que se comunica la salud de sus principales dirigentes.

En cualquier democracia, el estado físico de un jefe de gobierno no es un asunto privado cuando concentra decisiones sobre guerra, presupuesto, seguridad y relaciones exteriores.

Más aún cuando esas decisiones incluyen la guerra sobre Gaza denunciada internacionalmente por su brutalidad, desplazamientos masivos y ataques contra población civil palestina.

El caso también exhibe una contradicción política: Netanyahu apeló al argumento de la seguridad nacional para ocultar información propia, mientras exige controles absolutos, vigilancia y sacrificios permanentes a la población israelí.

Aunque el comunicado oficial insiste en que está en “excelente condición física”, la discusión trasciende el plano médico. Se trata de la responsabilidad pública de un líder que ha prolongado conflictos, debilitado instituciones y gobernado en permanente estado de excepción.

El cáncer fue detectado a tiempo y tratado, según su equipo. Pero el deterioro político y moral que deja su conducción sobre Palestina, la región y la democracia israelí difícilmente podrá resolverse con un parte médico.