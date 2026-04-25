Trump recibe en Mar-a-Lago a compradores de su criptomoneda $TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el sábado en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), a los ganadores de su segundo concurso anual de monedas meme, y ofreció a los principales compradores de su criptomoneda $TRUMP una audiencia con él, a pesar de que el valor del token se ha desplomado más de un 95% desde su máximo alcanzado el año pasado.

La gala tuvo lugar en un momento en que se ha intensificado el escrutinio de las iniciativas criptográficas más amplias de la familia Trump, y los líderes demócratas han pedido que se lleven a cabo investigaciones.

Los 297 mayores poseedores de tokens $TRUMP que se inscribieron en el concurso asistieron a un encuentro que Trump ha calificado como la conferencia sobre criptomonedas y negocios "más exclusiva" del mundo, donde pronunció el discurso de apertura. Los 29 primeros también asistieron a una "recepción VIP especial y un brindis con champán" con el presidente.

El evento, de un día de duración, es el último ejemplo de cómo Trump combina su estatus presidencial con la creciente cartera de iniciativas especulativas en criptomonedas de su familia, una convergencia que, según los expertos en ética gubernamental, tiene pocos precedentes modernos, sobre todo porque la fortuna personal de Trump en criptomonedas se ha disparado mientras reestructura la política de criptomonedas de Estados Unidos.

La presencia de Trump en la gala no estuvo abierta al público. Sin embargo, más tarde declaró a los periodistas que sentía la "obligación" de apoyar al sector de las criptomonedas.

Como presidente, tengo que asegurarme de que todas nuestras industrias prosperen", dijo Trump antes de subir al Air Force One el sábado por la tarde para regresar a Washington, D.C. "Las criptomonedas son una gran industria; de hecho, se han convertido en algo bastante mainstream".

Mientras que muchos compradores minoristas que se lanzaron a adquirir el token en torno a su lanzamiento han visto desaparecer la mayor parte de sus ganancias sobre el papel, la familia Trump y las entidades afiliadas han seguido beneficiándose del ecosistema criptográfico en general.

Una investigación de Reuters reveló que la familia ha obtenido más de 1000 millones de dólares de la venta de activos criptográficos, incluidos al menos 336 millones vinculados a la venta de "meme coins" solo en el primer semestre de 2025, con posibles miles de millones más en ganancias no realizadas.

Los activos del presidente Trump se encuentran en un fideicomiso gestionado por sus hijos", declaró a Reuters la portavoz5 de la Casa Blanca, Anna Kelly, añadiendo que el presidente solo actúa en el mejor interés del público estadounidense. "No hay conflictos de intereses".

Con información de AFP.