Violencia golpea Colombia: atentado en Cajibío deja muertos y heridos

La violencia volvió a golpear con fuerza el suroccidente de Colombia. Un atentado con explosivos en la estratégica Vía Panamericana dejó al menos siete muertos y más de una decena de heridos en el departamento del Cauca, una región marcada desde hace años por la disputa entre grupos armados ilegales, economías criminales y la débil presencia estatal.

El ataque ocurrió en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, cuando un artefacto explosivo impactó contra un autobús y alcanzó otros vehículos que transitaban por la carretera.

La detonación abrió un enorme cráter en la vía, provocó el cierre total del paso y dejó escenas de destrucción sobre una de las rutas más importantes del país, conexión clave entre Popayán y Cali.

Terror en la Panamericana: muertos, heridos y caos vial

Las autoridades informaron inicialmente de siete personas fallecidas y al menos 17 heridos de gravedad, aunque otras versiones elevaron la cifra de lesionados a 20.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad”, señaló el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

Videos difundidos en redes sociales mostraron vehículos destruidos, personas tendidas en el suelo y severos daños en el pavimento tras la explosión.

Testigos aseguraron que el impacto fue tan fuerte que varios automóviles fueron desplazados por la onda expansiva.

El atentado ocurrió mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la escalada violenta en la región.

Las autoridades anunciaron refuerzo militar y policial en el corredor vial y zonas cercanas para evitar nuevos ataques.Cauca, foco persistente de guerra y crisis de seguridad

El atentado no fue un hecho aislado. En las últimas horas también se reportaron acciones violentas contra instalaciones militares en el vecino departamento de Valle del Cauca.

Uno de los ataques ocurrió contra el Batallón Pichincha en Cali y otro contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, ambos sin víctimas mortales.

Las autoridades atribuyen estos hechos a la columna Jaime Martínez, estructura perteneciente al Estado Mayor Central, principal disidencia de las extintas FARC y señalada de operar bajo el mando de alias Iván Mordisco.

También este sábado fue denunciado un ataque contra el radar de Santana, ubicado en El Tambo, infraestructura utilizada para el control del tráfico aéreo regional.

Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector del túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil”, expresó Giovani Yule.

La candidata presidencial Paloma Valencia también reaccionó al atentado.

“Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total”.

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, la nueva ola de violencia revive dudas sobre la estrategia de seguridad del gobierno y evidencia que, en regiones como Cauca, la población civil continúa pagando el costo más alto del conflicto armado colombiano.

Con información de AFP.