El futuro llegó: robot chino supera récord humano en media maratón

La imagen parecía salida de una película futurista: decenas de robots humanoides avanzando por las calles de Pekín mientras miles de espectadores observaban cada movimiento. Pero lo más llamativo no fue la escena, sino el resultado. Uno de esos corredores mecánicos terminó el medio maratón con un tiempo que superó el récord mundial humano vigente, una señal del acelerado salto tecnológico que vive China en robótica.

El protagonista fue “Lightning”, desarrollado por la firma china Honor, que completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos durante la segunda edición del Beijing E-Town Half Marathon and Humanoid Robot Half Marathon. La marca dejó atrás el registro humano más rápido para esa distancia, establecido recientemente por el ugandés Jacob Kiplimo con 57:20 en Lisboa.

Robots corren más rápido que humanos y China presume su nuevo salto tecnológico

La competencia se realizó en Yizhuang, una zona de innovación tecnológica de Pekín. El evento colocó a corredores humanos y robots en carriles paralelos para evitar accidentes, permitiendo comparar directamente el rendimiento de ambos grupos.

Lightning fue el robot estrella del medio maratón en Pekín. REUTERS

El triunfo de Lightning sorprendió no solo por la velocidad, sino por el enorme avance respecto al año anterior. En la edición inaugural, el robot ganador necesitó 2 horas, 40 minutos y 42 segundos para completar la prueba. Doce meses después, la mejora fue de casi dos horas.

Además, en 2025 solo una parte de los participantes logró terminar el recorrido. Este año compitieron más de cien robots y una mayoría cruzó la meta. Varios de ellos operaron con altos niveles de autonomía, sin control remoto constante.

Lightning mide 1.69 metros, pesa cerca de 45 kilogramos y fue diseñado para desplazarse con rapidez y estabilidad. Sus piernas largas buscan replicar la biomecánica de corredores élite, mientras que incorpora sistemas avanzados de enfriamiento para soportar esfuerzo prolongado.

Aunque el resultado fue impactante, la carrera también mostró límites actuales. Algunos robots perdieron equilibrio en curvas, otros se desviaron del trayecto y uno cayó cerca de la meta. Es decir, la velocidad mejoró de forma notable, pero la coordinación en entornos reales sigue siendo un desafío técnico.

Expertos consideran que estas pruebas no se organizan solo para espectáculo. Funcionan como laboratorios públicos donde se examinan baterías, motores, articulaciones, sensores y software de navegación autónoma. Correr 21 kilómetros exige resistencia energética, estabilidad mecánica y capacidad de adaptación constante.

China ha convertido la robótica en prioridad estratégica dentro de su plan industrial 2026-2030. El objetivo oficial incluye acelerar el desarrollo de robots humanoides y ampliar su uso en fábricas, logística, salud, atención al cliente y tareas de riesgo.

Firmas como AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech ya aparecen entre los principales fabricantes globales. El país también concentra gran parte de la producción mundial de componentes robóticos, lo que le da ventaja en costos y escalabilidad.

Más allá del récord simbólico, el mensaje es claro: la carrera por dominar la robótica avanzada se está intensificando. Mientras otras potencias enfocan esfuerzos en inteligencia artificial o semiconductores, Pekín apuesta por integrar hardware, automatización e IA en máquinas capaces de moverse como humanos.

Algunos participantes mecánicos perdieron equilibrio en curvas. REUTERS

Sin embargo, superar a atletas en una media maratón no significa que los robots estén listos para reemplazar tareas cotidianas complejas. Doblar ropa, cocinar, cargar objetos delicados o desenvolverse en casas desordenadas sigue siendo mucho más difícil que correr en línea recta.

Aun así, lo ocurrido en Pekín deja una impresión potente. Hace apenas unos años, ver a un robot caminar sin caer ya era noticia. Hoy, uno de ellos acaba de correr más rápido que el mejor humano del planeta en 21 kilómetros. Y eso apenas parece el comienzo.