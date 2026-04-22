Perros mexicanos: estas son las razas originarias y su sorprendente historia

Los perros no solo son mascotas, se han convertido en verdaderos miembros de la familia. En México, además del cariño que les tenemos, existe algo que pocos saben: hay razas de perros que nacieron en nuestro país y tienen una historia fascinante.

Seguramente has escuchado del xoloitzcuintle, pero no es el único. Aquí te contamos qué razas de perros son originarias del país y por qué son tan especiales.

¿Qué razas de perros hay en México?

México cuenta con varias razas reconocidas que destacan por su historia, personalidad y conexión cultural. Estas son algunas de las más importantes:

Perro chihuahueño

El perro chihuahueño recibe su nombre porque fue descubierto en el estado de Chihuahua alrededor de 1850. Sin embargo, su historia es mucho más antigua, ya que se cree que desciende del techichi, un perro prehispánico pequeño y de patas cortas.

En la antigüedad, este lomito tenía un significado espiritual: se creía que guiaba las almas en su camino al más allá, algo similar a lo que ocurre con el xoloitzcuintle.

Hoy en día, es considerado el perro más pequeño del mundo, con un peso de entre 1 y 3 kg y una altura de 8 a 23 cm.

Su personalidad lo hace único: es leal, inteligente y muy protector, aunque también puede ser desconfiado con extraños, por lo que suele ladrar con frecuencia.

Razas de perro originarias de México y sus características Foto: Canva

Xoloitzcuintle

El xoloitzcuintle es, sin duda, el perro más representativo de México. Su origen se remonta a más de 3,000 años, por lo que ya existía en la época prehispánica, especialmente en regiones como Colima.

Una de sus características más llamativas es que no tiene pelo, siendo una de las pocas razas en el mundo con esta particularidad. Tiene orejas erguidas, cuerpo estilizado y puede encontrarse en tres tamaños: miniatura, mediano y estándar.

Más allá de su apariencia, este perro destaca por su personalidad: es leal, tranquilo y muy apegado a su familia.

En la cultura mexicana, tiene un significado profundo, ya que era considerado guía espiritual hacia el Mictlán, el inframundo en la cosmovisión mexica.

Razas de perro originarias de México y sus características Foto: Canva

Calupoh o perro lobo mexicano

El calupoh, también conocido como perro lobo mexicano, es una de las razas más imponentes y menos conocidas. Su nombre proviene de la combinación de “cal” (can) y “lupo” (lobo).

Se cree que su origen data de hace más de 2,000 años, como resultado del cruce entre el lobo gris mexicano y perros domésticos.

Estuvo a punto de desaparecer, pero gracias a esfuerzos de conservación, en la década de los 90's en 1999 fue reconocido oficialmente por la Federación Canófila Mexicana como la tercera raza mexicana.

Este lomito puede medir entre 60 y 75 cm, tiene pelaje negro y una apariencia majestuosa. En cuanto a su carácter, es inteligente, territorial, activo y muy leal, por lo que requiere espacio y actividad constante.

Razas de perro originarias de México y sus características Foto: YouTube EADD CHANNEL TV

Perro caramelo

Una de las incorporaciones más recientes es el llamado perro caramelo, nombrado así por su característico color.

Esta raza fue reconocida el 16 de abril de 2026 por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), con el objetivo de promover la adopción y el cuidado de los perros mestizos.

Suelen medir entre 30 y 40 cm, tienen pelo corto y una personalidad cariñosa, adaptable y perfecta para la vida en familia.

Las razas de perros originarias de México no solo destacan por su apariencia, sino por su profunda conexión con la historia y cultura del país.

Desde guías espirituales en la época prehispánica hasta compañeros fieles en la actualidad, estos lomitos siguen demostrando por qué son considerados parte esencial de la familia.