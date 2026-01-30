ONU enfrenta riesgo de colapso financiero inminente, advierte António Guterres

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió el viernes sobre un inminente colapso financiero del organismo, en una carta dirigida a los Estados miembros y consultada por la Agence France-Presse. Advertencia directa a los Estados miembros

El titular de Naciones Unidas pidió que los países cumplan plenamente y a tiempo con sus obligaciones de pago, o bien que se lleve a cabo una revisión en profundidad de las reglas financieras de la organización.

En ese contexto, Estados Unidos, históricamente crítico del multilateralismo defendido por la ONU, redujo en los últimos meses su financiamiento a algunas agencias y negó o retrasó pagos obligatorios.

Ya se han anunciado oficialmente decisiones de no honrar contribuciones obligatorias que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado”, lamentó Guterres en la misiva. Impacto inmediato en operaciones y misiones

Estos huecos presupuestales obligan de manera recurrente a la organización a:

Congelar contrataciones

Retrasar pagos

Recortar o limitar misiones internacionales

El presupuesto ordinario 2024-2025 de la ONU asciende a aproximadamente 6 mil 130 millones de dólares, financiado mediante cuotas obligatorias de los 193 Estados miembros, calculadas según la capacidad económica de cada país.

La trayectoria actual no es sostenible. Esta expone a la organización a un riesgo financiero estructural e impone una opción radical: o los Estados miembros aceptan revisar en profundidad nuestras reglas financieras, o deben aceptar la perspectiva muy real de un colapso financiero”, escribió el secretario general. Cifras clave del presupuesto de la ONU

Estados Unidos es el mayor contribuyente

Cerca de 22% del presupuesto ordinario

Alrededor de 27% del presupuesto para operaciones de mantenimiento de la paz

Estas escalas han sido aprobadas por la Asamblea General. Atrasos históricos y riesgos operativos

Datos oficiales de la ONU indican que, hacia finales de 2023:

Las contribuciones pendientes al presupuesto ordinario superaban los 760 millones de dólares

al presupuesto ordinario superaban los Los atrasos en mantenimiento de la paz rebasaban los 2 mil 800 millones de dólares

Esta situación ha obligado en años recientes a la Secretaría a utilizar reservas de liquidez, posponer reembolsos a países que aportan tropas y limitar contrataciones.

La ONU ha advertido en informes financieros que este patrón de pagos tardíos, recurrente desde la década pasada, incrementa el riesgo operativo del organismo y afecta especialmente a misiones desplegadas en África y Medio Oriente.

«pev»