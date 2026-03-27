Guatemala empieza a construir cárcel para pandilleros sin emular la de Bukele

Guatemala empezó este viernes la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2 mil reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros, sin emular la megaprisión de El Salvador, según las autoridades.

El penal, que estará en una finca incautada al narco en Izabal, 290 km al noreste de la capital, es una de las medidas para contener a las pandillas, que en los últimos meses lanzaron ataques contra la policía e hicieron motines en varias cárceles.

Tras un acto donde el presidente Bernardo Arévalo colocó la primera piedra, las autoridades descartaron que la prisión sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde hay miles de detenidos en la "guerra" antipandillas del mandatario Nayib Bukele.

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, aclaró a periodistas que la cárcel cumplirá estándares internacionales que establecen un máximo de dos reos en cada celda, y no serán "colectivas" como en el Cecot.

El modelo de Guatemala respeta la integridad humana, (...) las órdenes de un juez, el debido proceso. No estamos en otro modelo que no sea el respeto al ámbito estrictamente de nuestro marco legal, jurídico" y de los derechos humanos, dijo por su parte el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.

Bukele impuso hace cuatro años en El Salvador un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas 91 mil personas sin orden judicial, lo que según oenegés humanitarias derivó en graves violaciones de derechos humanos.

La prisión en Guatemala será construida a un costo de 130 millones de dólares por ingenieros del ejército en un terreno incautado en 2012 a un narcotraficante guatemalteco condenado en Estados Unidos.

Esta finca fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas (..) usada para robarse nuestra paz y la seguridad. Hoy este mismo lugar está siendo convertido en un recurso para proteger", dijo Arévalo, al poner la primera piedra.

En el lugar ya hay maquinaria para iniciar la construcción, que concluirá en un año, según las autoridades.

A mediados de enero, miembros de la pandilla Barrio 18 lanzaron ataques que dejaron 11 policías muertos.

Con información de AFP.