A las diez de la noche del 3 de noviembre, con su esposa Cecilia frotándole los hombros, Greg Abbott admitió lo que apenas unas horas atrás era impensable. El veterano político texano acababa de felicitar por teléfono a Gina Hinojosa. El hombre que gobernó casi 12 años el segundo estado más poblado de la Unión Americana se rendía ante una legisladora con la que se negó a debatir. En su día argumentó que lo más importante para un gobernador era visitar las comunidades, donde los votantes podían verlo y hacerle preguntas. Al final, a su manera, reconoció la derrota: “Amo a nuestro estado. Ha sido un honor servirle”.

Una hora después, Gina Hinojosa tomó el micrófono ante una multitud en la que se oían sollozos: “Lo logramos. Aquí todo es más grande, incluida la sorpresa de este triunfo. Esta noche sacudimos al mundo [...] Nunca me molestó que dudaran de mí. Me molestó que dudaran de nosotros”, dijo en su discurso de victoria, según reportó The Texas Tribune.

“Soy una hija del valle del Río Grande [...] donde nadie habría imaginado que un día una niña estaría ante ustedes como la próxima gobernadora del mejor estado: Texas”, añadió en el mismo discurso. Con casi todo el voto computado, la ventaja era de siete puntos: 52.8 contra 45.7, según CBS Texas. El estado sureño no elegía gobernador demócrata desde Ann Richards, en 1990, y jamás había elegido una gobernadora latina. Greg Abbott buscaba un cuarto mandato consecutivo que habría sido récord. Al final, confundió experiencia con eternidad.

Gina Hinojosa, en conferencia de prensa. Reuters

Abbott fue juez y el procurador general más longevo de Texas antes de asumir la gubernatura en 2015. Concentró el poder como ningún antecesor. Firmó nombramientos, órdenes y vetos. Ganó sus tres elecciones previas por dos dígitos.

Fue también el alfil de Donald Trump en la frontera. Con la Operación Estrella Solitaria gastó miles de millones en la Guardia Nacional, tramos de muro y autobuses que llevaron miles de migrantes a ciudades demócratas. Hace apenas año y medio consiguió su proyecto más polémico: mil millones en vales escolares, dinero público para escuelas privadas, aprobado tras sacar de la jugada a los republicanos rurales que se opusieron.

Escuelas de barrio

La educación pública texana atiende a unos 5.4 millones de niños, entre ellos los hijos y nietos de los migrantes contra los que Abbott tejió su discurso discriminatorio. La propia Gina Hinojosa lo resumió para The New Yorker: “Las escuelas públicas de Texas son lo que somos como texanos: los partidos de futbol americano del viernes por la noche, el mayor empleador de muchos condados”.

La inmensa mayoría de los alumnos sólo tiene una opción real, la escuela pública de su barrio. El subsidio de Abbott, sostuvo Hinojosa, ha beneficiado sobre todo a familias que ya pagaban escuelas privadas. El sistema público, denunció, acumula unos 200 campus cerrados y más de 150 distritos con semana de cuatro días.

Simpatizantes de Gina Hinojosa celebraron la noche del 3 de noviembre. Reuters

Regina Inez Hinojosa nació en McAllen en diciembre de 1973. Su madre, Crisanta Guerra, nació en San Luis Potosí. Su padre, Gilberto Hinojosa, presidió 13 años el Partido Demócrata de Texas. Creció en Brownsville y veraneaba en Mission, donde su abuelo levantó un negocio de semillas que aún operan sus tíos. En el anuario de su preparatoria escribió, en 1992, una predicción. Haría carrera en un bufete prominente y planearía su campaña para gobernadora con el respaldo de Ann Richards.

Madre católica

Hinojosa habla de su fe sin rodeos. “Fui criada como católica mexicana. Sigo siendo católica, y en esa tradición el valor y la cultura de la dignidad se tienen en alta estima”, declaró en la Cámara texana en 2021, recogió el National Catholic Reporter.

Ahí mismo contó que en 2003 le advirtieron que su primera hija no sobreviviría. Consultó a su párroco y a una religiosa. Rezó con su esposo y decidió llevar el embarazo a término. La niña murió al nacer. “En esa decisión experimenté la gracia de Dios”.

Como abogada laboral y de derechos civiles representó a sindicalizados y trabajó en la oficina de asuntos migratorios de Caridades Católicas.

Su entrada a la política fue una defensa doméstica. En 2012 los recortes estatales amenazaron con cerrar la primaria Pease, donde su hijo cursaba kínder.

Demócratas celebran la victoria de Gina Hinojosa, próxima gobernadora de Texas. AFP

“Soy madre. Eso fue lo que me llevó a la política”, explicó a The New Yorker. Ganó un lugar como representante de la comunidad escolar de Austin, salvó la escuela y llegó a presidir la mesa directiva. Electa a la Cámara de Representantes en 2016, asumió el cargo en enero de 2017.

Cuando Abbott dijo que los demócratas no entendían su ley de vales o mentían, Hinojosa respondió: “No lo llamaría elección de escuela. Es la elección de la escuela. La escuela decide a quién acepta, no la familia”

En dos ocasiones, Hinojosa salió literalmente de Texas junto con otros diputados demócratas para frenar iniciativas republicanas. Estaban así fuera del alcance de las autoridades texanas que podían obligarlos a regresar a la Cámara. Su ausencia impedía reunir el mínimo de legisladores necesario para sesionar y votar.

En 2021 buscaban bloquear restricciones al acceso al voto; en 2025, un rediseño de los distritos electorales que favorecía a los republicanos.

Una misión imposible

Anunció su candidatura el 15 de octubre de 2025. Pocos la conocían fuera de Austin. Abbott la ignoró meses y rechazó cuatro invitaciones a debatir. Respondió con un acto junto a un atril vacío frente a la mansión del gobernador.

Del lanzamiento de la campaña de Hinojosa, el 15 de octubre de 2025, al cierre del último periodo reportado, el 24 de octubre de 2026, las cifras eran abismales. El gobernador gastó 281 millones de dólares. La candidata demócrata, 36.8. Casi ocho a uno. En el último informe de recaudación de

Abbott, una quinta parte vino de Elon Musk, que le dio cinco millones el 28 de septiembre, según The Houston Chronicle, y en total entregó 445 millones a los republicanos. La apuesta falló. Ni el hombre más rico del mundo pudo comprar el resultado que quería, escribieron los reporteros Matt Viser y Nick Miroff en The Atlantic.

La campaña de Hinojosa evitó las guerras culturales, cuyos “únicos ganadores son 15 multimillonarios de la tecnología”. Resumió la elección en una pregunta: “¿Será éste un Texas del pueblo y para el pueblo, o es el mundo de los multimillonarios y nosotros sólo vivimos aquí?”.

Prometió devolver mil 500 dólares por hogar, eliminar los vales, regular los centros de datos y destituir el primer día al comisionado de educación.

A las llamadas “mamás MAGA” (madres simpatizantes del movimiento de Trump) les habló con el corazón: “Mi papel de madre es algo con lo que muchas madres se identifican”.

La mujer que logró lo que parecía imposible: ganar Texas. AFP

En un Texas donde los hispanos ya son el 40.9 por ciento de la población, la comunidad que llevaba tres décadas con piedras en el camino encontró por fin su voz.

“No tuvo que hablar en clave”, afirmó María Teresa Kumar, de Voto Latino.

Relación con Trump

Ya electa, Hinojosa habló por teléfono con Donald Trump. “Lo busqué para que tuviera una línea directa conmigo, y fue una conversación muy positiva. Dijo que quiere ayudar a Texas, y cualquier amigo de Texas, cualquiera que quiera ayudar a Texas, 'es un amigo mío'”, dijo a The Texas Tribune el 18 de noviembre. Le planteó que los habitantes de la zona de Big Bend prefieren vigilancia electrónica a un muro.

Sobre los operativos migratorios fue tajante: “Lo que hace ICE nos hace menos seguros. No debemos facilitarlo”. Anunció que revocará las órdenes que destinan tierras públicas a detener migrantes y congelan las contrataciones con visa H-1B en agencias estatales y universidades públicas. La H-1B es una visa de “no inmigrante” que permite a empresas contratar temporalmente a extranjeros en áreas como tecnología, ingeniería, ciencias, finanzas o salud.

Con su colega demócrata James Talarico, elegido al senado. Reuters

El 19 de enero de 2027 tomará posesión como gobernadora de Texas, con lo que iniciará el capítulo más conocido de su historia, la de una mujer de raíces mexicanas que empezó defendiendo la escuela de su hijo y terminó derribando al político más poderoso de su estado.