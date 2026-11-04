Latinos gobernarán California y Texas; triunfó el discurso unificador

Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejan victorias históricas para la comunidad latina e hispanoamericana, entre las que destacan sin duda la de Gina Hinojosa, por la gubernatura de Texas, y de Xavier Becerra, ganador en California.

Hinojosa, nacida en el Valle del Río Grande y criada en una familia de tradición católica mexicana, se convierte en la primera gobernadora latina de Texas.

La aún legisladora estatal demócrata se impuso ante el gobernador saliente Greg Abbott según las proyecciones de las cadenas estadunidenses CNN y NBC.

No habrá un conjunto especial de reglas para los ricos y los poderosos”, dijo Hinojosa anoche. “La confianza que han depositado en mí esta noche no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad sagrada”.

Las preocupaciones económicas de los texanos erosionaron el apoyo al republicano Greg Abbott.

Una derrota sin paliativos para los republicanos en uno de sus bastiones políticos. Texas no había elegido a un candidato del Partido Demócrata a la gobernación desde 1991.

Hinojosa y James Talarico, quien ganó un escaño por Texas, forman parte de una nueva generación demócrata que critican el alto costo de vida y la acumulación de riqueza en este estado petrolero y ganadero.

La abogada de 52 años dijo durante su campaña querer recuperar el “sueño americano”, en el que trabajar duro permitía tener vivienda y un buen vivir.

Pero en Texas “trabajamos más horas que la media nacional y tenemos el mayor número de personas sin seguro médico y el mayor número de personas que se quedan sin electricidad porque no pueden pagarla”, aseguró durante su campaña.

Hinojosa, además, logró capitalizar el descontento con Abbott por temas como la construcción de centros de datos en comunidades rurales, así como el apoyo del republicano a la campaña de deportaciones masiva.

La abogada y madre de dos niños destacó su oposición a las restrictivas leyes de aborto texanas.

En Texas también destacó la victoria de Leticia Gutierrez, quien ganó el distrito 9 de Houston y contribuyó a que los demócratas conservaran representación en una zona afectada por el rediseño electoral republicano.

En el mismo estado, el cantante texano Bobby Pulido obtuvo una importante victoria política al imponerse frente a la republicana Monica de La Cruz —de raíces mexicanas—, en la contienda por el Distrito 15 de Texas para la Cámara de Representantes.

Por su parte, el también demócrata Xavier Becerra ganó la elección para gobernador de California al derrotar al republicano Steve Hilton, convirtiéndose en el primer latino elegido para encabezar el gobierno de este estado desde el siglo XIX.

Becerra se impuso en una contienda que definirá el rumbo político de uno de los estados con mayor peso económico y poblacional de Estados Unidos.

Su victoria representa también la continuidad del Partido Demócrata al frente de California, gobernado por Gavin Newsom, uno de los principales opositores de Trump en su segundo mandato.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y originario de Sacramento, fue congresista federal, fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración del expresidente Joe Biden.

Durante su campaña, el demócrata centró sus propuestas en temas como el acceso a la vivienda, la atención médica, el costo de vida y la defensa de las políticas migratorias y ambientales del estado. También planteó mantener una postura de resistencia frente a las políticas impulsadas por el presidente Trump.

La victoria de Becerra tiene un significado histórico para la comunidad latina, particularmente para los millones de mexicanos y mexicoamericanos que viven en California.

Su llegada a la gubernatura representa un nuevo capítulo en la participación política de una comunidad que tiene un peso importante en la vida económica, social y electoral del estado.

El dato

Efectos

· El ambiente en la Casa Blanca era “de desafío” este martes en las elecciones de medio mandato

· El senador republicano por Alaska Dan Sullivan denunció “fraude electoral” de los demócratas, que presentaron un candidato con su mismo nombre

Elecciones intermedias 2026 Gráfico: Jesús Sánchez

59 millones de votos anticipados se registraron hasta la mañana del martes, según el Election Lab de la Universidad de Florida

11 mil 900 millones de dólares, el gasto proyectado del ciclo electoral, según Open Secrets

145 Consultas estatales sometidas a votación en 39 estados, según Ballotpedia

Una dura reprimenda al presidente

WASHINGTON.— Los demócratas obtuvieron mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, logrando victorias aplastantes. Millones de votantes profirieron una dura reprimenda al presidente Donald Trump.

Aún no se conocía con exactitud la magnitud y el alcance de la ola demócrata, pero el partido se impuso en estados que durante mucho tiempo se consideraron inalcanzables, incluidos bastiones conservadores como Carolina del Sur, Texas e Iowa.

La ola demócrata puso de manifiesto la profunda frustración de los votantes con la gestión económica de Trump y su decisión de declarar la guerra a Irán en febrero, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de la gasolina. En encuestas, los votantes expresaron su preocupación por el costo de la vida y su indignación por la gestión de Trump.

Reuters