Petrolíferos Lobo presenta en la ONU el primer sistema global de trazabilidad energética multiagente

Demostrando que la ingeniería y el rigor regulatorio de México establecen la pauta a nivel global, Petrolíferos Lobo, en colaboración con Oz Branding, desarrolló el Traceability, Regulatory Assurance, and Custody Evidence system (TRACE). Esta plataforma tecnológica fue presentada con rotundo éxito en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra este miércoles 12 a viernes 14 de agosto, en el marco de las conversaciones sobre inteligencia artificial (IA) que vinculan a líderes institucionales de todo el mundo.

La importancia de la certeza

El sector energético es la infraestructura crítica y esencial que sostiene los servicios de salud, la cadena de alimentos y el transporte nacional. Como parte del backbone energético de México, Petrolíferos Lobo comprende que sostener el desarrollo del país exige erradicar cualquier riesgo documental y logístico.

Empresas internacionales importadoras de petrolíferos en México, como lo son Exxon Mobil, Valero, Tesoro, entre otras, requieren de referentes nacionales como Petrolíferos Lobo, quien está invirtiendo de manera sólida y constante en innovación mediante la aplicación de la inteligencia artificial para blindar la cadena de suministro y garantizar un ecosistema comercial lícito y seguro para todas las partes involucradas en la cadena de suministro. El nuevo sistema resuelve un reto global de extrema complejidad: convierte un proceso histórico de papeleo fragmentado y entregas desconectadas en una cadena de evidencia criptográficamente sellada y continuamente re-verificada, desde el origen del producto hasta su entrega final.

"El sistema valida la integridad criptográfica y la coherencia física de todo el expediente, no solo la autenticidad aislada de un PDF", detalló la vocería oficial de Petrolíferos Lobo.

La vanguardia en Inteligencia RegTech

Petrolíferos Lobo opera estrictamente como una empresa formal, brindando certeza jurídica a la cadena de suministro nacional. Para lograrlo de forma inquebrantable, la nueva plataforma se apoya en tres ejes tecnológicos críticos:

• Verificación Multiagéntica Bipolar: el sistema combina IA para analizar documentos con reglas determinísticas y consultas externas para verificar el cumplimiento.

• Expediente Digital NOM-151: convierte documentos en evidencia inalterable, con preservación certificada y respaldo jurídico conforme a la NOM-151.

• Tamper Localization (Localización de Manipulación): monitoreo continuo de la cadena logística para detener envíos ante alteraciones documentales e identificar el punto exacto comprometido.

Este grado de trazabilidad absoluta fortalece al sector privado mexicano ante la comunidad internacional.

Orgullo nacional y exportación de buenas prácticas (soft-landing)

Este grado de trazabilidad absoluta fortalece al sector privado mexicano ante la comunidad internacional. Aunque la arquitectura del sistema fue perfeccionada para la logística transfronteriza de hidrocarburos, se reconoció en la ONU que esta metodología auditable puede adaptarse fácilmente para proteger las cadenas de valor de las industrias farmacéutica, alimentaria y de bienes de lujo, así como de cualquier producto que implique una cadena logística compleja. "El sistema se concibe de manera metodológica, con el fin de facilitar su aplicación en distintas industrias", enfatizó Daniel Osuna de Oz Branding en Ginebra.

Para los corporativos extranjeros, el sistema TRACE consolida a la comercializadora como el único puente logístico y comercial capaz de ofrecer un soft-landing energético seguro, permitiendo que la inversión extranjera aterrice en México sin fricciones legales, blindando el prestigio de cada marca mediante un cumplimiento integral.