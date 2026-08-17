Revés a Trump: Corte rechaza apelación contra escritora E. Jean Carroll

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por segunda vez el intento de Donald Trump de revertir el fallo civil que lo responsabilizó de agredir sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll, en un nuevo revés judicial para el presidente estadounidense.

El máximo tribunal decidió este lunes no admitir la petición presentada por los abogados de Trump para que reconsiderara su negativa a revisar el caso. La Corte no explicó las razones de su decisión.

El nuevo rechazo mantiene vigente el veredicto emitido en mayo de 2023, cuando un jurado civil determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación contra Carroll por hechos ocurridos en Nueva York en 1996.

La decisión de este lunes representa el segundo rechazo de la Corte Suprema al intento de Trump de llevar ante el máximo tribunal su impugnación contra el veredicto original.

A finales de junio, los magistrados ya habían declinado escuchar la apelación presentada por el presidente contra la resolución de 2023. Posteriormente, sus abogados solicitaron que la Corte reconsiderara aquella negativa, petición que ahora también fue desestimada.

Con esta determinación, permanece vigente la resolución que responsabilizó civilmente al mandatario por el episodio denunciado por Carroll.

E. Jean Carroll acusó a Trump de agresión sexual en 1996

Carroll, de 82 años, acusó a Trump de atacarla en el probador de una tienda departamental de Nueva York en 1996. Según su testimonio durante el juicio, el encuentro comenzó de manera amistosa y terminó con una agresión en un probador de Bergdorf Goodman, ubicado frente a la Torre Trump en Manhattan.

Trump ha negado las acusaciones y sostiene que nunca cometió una conducta indebida contra Carroll.

El caso adquirió relevancia nacional después de que la escritora hiciera públicas sus acusaciones en 2019, cuando publicó un libro en el que relató el episodio.

En ese momento, Trump respondió públicamente y calificó a Carroll de “desequilibrada”, además de afirmar que había inventado su versión de los hechos.

Esas declaraciones dieron origen a una parte fundamental de las demandas por difamación que posteriormente enfrentó el entonces y actual presidente estadounidense.

Trump enfrenta otro fallo por 83.3 millones de dólares

El nuevo revés ante la Corte Suprema no resuelve otro litigio entre Trump y Carroll que permanece pendiente.

En un segundo caso de difamación, un jurado determinó que Trump debía pagar a Carroll 83.3 millones de dólares por declaraciones que realizó contra ella.

Los abogados del presidente y el Departamento de Justicia también han solicitado a la Corte Suprema que revise y anule ese fallo. Su argumento central es que Trump debería contar con inmunidad frente a una demanda relacionada con declaraciones realizadas en 2019, cuando ocupaba la Presidencia.

La Corte Suprema todavía no se ha pronunciado sobre esa apelación, por lo que el litigio de los 83.3 millones de dólares continúa abierto.

Trump pagó 5.6 millones de dólares a Carroll

En relación con el primer caso, Trump pagó 5.6 millones de dólares a E. Jean Carroll, cantidad vinculada al veredicto civil que concluyó que la había agredido sexualmente y posteriormente difamado.

El monto contrasta con los 83.3 millones de dólares establecidos en el segundo juicio por difamación, cuya revisión todavía busca Trump ante el máximo tribunal.

Los dos procesos son jurídicamente distintos, aunque ambos tienen como origen las declaraciones de Trump sobre Carroll y las acusaciones de la escritora.