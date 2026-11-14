Francia vive su quinto sábado de protestas contra el costo de la vida y la violencia policial

Miles de personas volvieron a salir a las calles de Francia este sábado para protestar contra el alto costo de la vida y contra un proyecto de ley que refuerza la protección de los policías que hacen uso de sus armas, en una jornada mayoritariamente pacífica.

Según el Ministerio del Interior, 106 mil personas se manifestaron en todo el país, 24 mil de ellas en París. Las organizaciones sindicales de estudiantes cifraron en 200 mil el número de manifestantes en Francia y en 100 mil los de la capital.

Cifras dispares y menos detenciones

Las detenciones fueron visiblemente inferiores a las de anteriores protestas multitudinarias. El Ministerio del Interior informó que 219 personas fueron arrestadas en todo el país, mientras que la fiscalía de París indicó que 45 de ellas fueron detenidas en la capital.

Algunas concentraciones registraron episodios esporádicos de violencia en Francia. AFP

La segunda mayor economía de la Unión Europea lleva más de un mes sacudida por bloqueos de institutos y manifestaciones, antes de las elecciones presidenciales de 2027, en las que se elegirá al sucesor de Emmanuel Macron.

Algunas de las concentraciones registraron episodios esporádicos de violencia. Según las autoridades, unas 146 mil personas participaron el sábado de la semana pasada en manifestaciones en todo el país, una cifra muy inferior a la de los fines de semana anteriores.

Voces de la plaza de la República

La gente salió a la calle por quinto sábado consecutivo. En la plaza de la República, en París, un manifestante gritó a través de un megáfono:

"¡Sin justicia no hay paz!"

Benjamin Ball, miembro del movimiento de los Chalecos Amarillos, fue una de las miles de personas que se congregaron en la capital junto a estudiantes y sindicalistas. Ball afirmó a la AFP:

"El Gobierno solo nos ha dado migajas y nosotros queremos la panadería entera".

Adrien, un músico de 20 años, acudió con una orquesta de voluntarios para protestar contra el proyecto de ley que se debate en el Parlamento y que otorgaría a los policías que utilicen sus armas la presunción de legítima defensa. El mes pasado, los gases lacrimógenos alcanzaron a un grupo similar de músicos que participaba en una protesta. Adrien declaró:

"Nos da miedo venir a una manifestación y esto solo hará que tengamos aún más miedo si se refuerza su impunidad".