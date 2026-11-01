Francia investiga ‘tentativa de asesinato’ por lanzamiento de cóctel molotov contra la policía

La Fiscalía de París abrió una investigación por tentativa de asesinato contra las fuerzas de seguridad en Francia, tras el lanzamiento de un cóctel molotov durante una manifestación realizada el sábado en la capital francesa, informó este domingo la agencia AFP, citando fuentes judiciales.

El ataque ocurrió en el contexto de una nueva jornada de movilizaciones contra el encarecimiento del costo de la vida, que por tercer sábado consecutivo congregó a miles de manifestantes en distintas ciudades del país y derivó en actos violentos.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, calificó el incidente como una "tentativa de asesinato", luego de que un agente de la Gendarmería resultara herido por la explosión de una bomba artesanal en el este de París.

De acuerdo con las imágenes difundidas por AFP, una bomba artesanal explotó a los pies de un agente de las fuerzas de seguridad, provocándole heridas leves.

La Fiscalía detalló que durante los enfrentamientos se registraron ataques contra integrantes de las fuerzas de seguridad.

Se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes y también contra policías", informó la autoridad judicial.

El gendarme alcanzado por el cóctel molotov relató posteriormente a medios de comunicación franceses las lesiones que sufrió y la intensidad de los proyectiles lanzados contra su unidad.

En declaraciones a la cadena BFMTV, el agente describió la sensación provocada por el ataque:

La sensación de quemazón es inmediata, intensa y se va agravando con el tiempo. Debido a su naturaleza, es difícil de aliviar; uno tiene tiempo de sentir cómo va aumentando, de notar que la ropa empieza a verse afectada y de sentir que la piel empieza a picar".

Fiscalía francesa investiga tentativa de asesinato

La investigación fue abierta oficialmente este domingo por la Fiscalía de París, que busca esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Según la autoridad judicial, las lesiones ocasionadas al agente podrían corresponder a quemaduras de segundo grado y acúfenos, es decir, zumbidos en los oídos.

Las lesiones ocasionadas serían quemaduras de segundo grado y acúfenos (zumbidos en los oídos), aunque este balance todavía está pendiente de concretarse", precisó la Fiscalía.

Las denuncias correspondientes a los daños ocasionados durante los incidentes se esperaban a lo largo de la jornada, mientras avanzaban las diligencias para identificar a los responsables del lanzamiento de los artefactos explosivos.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, había calificado previamente el ataque como una "tentativa de homicidio", al confirmar que un integrante de la Gendarmería había resultado herido.

Una persona vestida con un disfraz de Jedi de Star Wars y sosteniendo una bandera nacional francesa se aleja de los gases lacrimógenos durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. AFP

Manifestaciones en Francia terminan con actos violentos

Aunque las protestas se desarrollaron en distintas ciudades francesas, París concentró algunos de los incidentes más graves, con enfrentamientos y lanzamiento de objetos explosivos contra las fuerzas de seguridad.

El gendarme herido describió a los integrantes del grupo que atacó a su unidad como personas "decididas", al relatar la "lluvia" de proyectiles que recibieron durante los disturbios.

Las autoridades francesas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos registrados durante las manifestaciones y determinar si existen otros delitos relacionados con los ataques.

En paralelo a la investigación por tentativa de asesinato, la Fiscalía de París informó que durante la jornada del sábado se realizaron 105 detenciones en la capital francesa.

De ese total, 88 arrestos estuvieron relacionados directamente con las manifestaciones, mientras que otros 17 se efectuaron durante la noche de Halloween.

Según las autoridades, estas últimas detenciones estuvieron vinculadas con llamamientos difundidos en redes sociales para cometer actos violentos durante la noche, promovidos por grupúsculos de ultraizquierda y otros colectivos radicalizados.

A nivel nacional, el Ministerio del Interior había comunicado más de medio millar de detenciones durante la jornada.