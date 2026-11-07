Chalecos amarillos vuelven a desafiar a Macron; Francia despliega 70 mil ante protestas

El movimiento de los chalecos amarillos busca acercarse a los principales centros de poder en Francia, durante el cuarto sábado consecutivo de protestas sociales contra el costo de la vida y en respaldo a las reivindicaciones estudiantiles.

La nueva jornada de movilizaciones ocurre dos días después de que entre 575 mil y 1.6 millones de personas salieran a las calles, convocadas por los sindicatos, para exigir mejores salarios y un incremento del poder adquisitivo.

Se trata de una de las principales preocupaciones de los franceses, quienes dentro de seis meses acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente centroderechista Emmanuel Macron. En este escenario, la ultraderechista Marine Le Pen encabeza los sondeos.

Los chalecos amarillos, que ya sacudieron el primer mandato de Macron durante 2018 y 2019 con sus movilizaciones contra el aumento de un impuesto al combustible, iniciaron una nueva oleada de protestas en octubre, en medio del incremento de los precios de la energía.

Chalecos amarillos buscan llegar a la plaza de la Concordia

Para este sábado, el movimiento mantuvo su convocatoria a las 14:00 horas, tiempo local, en la plaza de la Concordia de París, ubicada entre los Campos Elíseos y el Museo del Louvre, pese a que la prefectura de policía de la capital francesa prohibió la concentración.

La elección de este punto no es casual, pues se trata de un sitio emblemático cercano a la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, y representa un espacio de poder al que los manifestantes buscan acercar sus reivindicaciones políticas.

La plaza de la Concordia es un lugar emblemático, cerca de la Asamblea Nacional (cámara baja), un lugar de poder, ya que nuestras reivindicaciones son políticas", explicó la víspera David Libeskind, abogado del movimiento.

A la misma hora, está prevista otra manifestación autorizada que recorrerá las avenidas de la capital francesa, entre las plazas de la República y de la Nación. Las autoridades calculan que esta movilización, convocada por los sindicatos, podría reunir hasta 60 mil personas.

Francia despliega 70 mil policías ante las protestas

Ante el riesgo de nuevos disturbios, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que las autoridades movilizaron nuevamente a 70 mil policías y gendarmes en todo el territorio francés, con el propósito de evitar enfrentamientos y saqueos como los registrados el 17 de octubre.

Las movilizaciones se producen después de las protestas masivas del jueves, que llevaron al primer ministro, Sébastien Lecornu, a anunciar una "conferencia social" para este lunes, con la participación de sindicatos y representantes de la patronal.

El encuentro tendrá como objetivo aportar respuestas a las demandas relacionadas con el poder adquisitivo y los salarios, dos de las principales preocupaciones que mantienen la presión social en Francia.

*mcam