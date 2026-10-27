Trump ofrece un millón de dólares a quien denuncie fraudes electorales en EU

El presidente Donald Trump ofreció un millón de dólares de recompensa a quien proporcione informes de fraudes electorales, siempre y cuando la información conduzca a juicio y condena.

El mandatario ha dicho que la oferta es tanto para elecciones en el pasado, como en las que se llevan a cabo la próxima semana.

Cualquiera que informe fraude electoral en las elecciones pasadas, o las próximas elecciones de mitad de período de 2026, recibirá $ 1,000,000 por el arresto y la condena de aquellos que crearon el fraude. Gracias por su atención a este asunto”, dijo el mandatario en su cuenta de la plataforma Truth Social.

El presidente reiteró su oferta al hablar con periodista, al anunciar que “también voy a emitir un bono o recompensa de un millón, o como quieras llamarlo, para cualquiera que informe de fraude electoral, que conduzca al arresto y la condena de alguien”.

Trump no dijo cómo planea pagar esa cantidad si alguien efectivamente denuncia algún fraude electoral que pueda ser probado en una corte. Las ofertas y pagos de recompensas generalmente son responsabilidades de los departamentos de Justicia, Seguridad o Estado, según la jurisdicción. Hasta ahora ninguna de esas instituciones ha ofrecido recompensa.

El presidente aun insiste en que ganó la elección de noviembre del 2020 y los resultados fueron alterados.

Este año el mandatario ha dicho reiteradamente que a menos que los candidatos republicanos ganen las mayorías en el congreso y el senado, descartará que las elecciones fueron transparentes.

En el 2020, bajo el primer mandato de Trump, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, ofreció 25 mil dólares a quien denunciara fraude electoral y su información condujera a convicción.

Patrick dijo que su intención era apoyar los esfuerzos del presidente Trump contra fraudes electorales. Su campaña llevó a condena a un elector republicano de 72 años que había votado dos veces en una misma elección y además votó con el nombre de su hijo.

Trump califica de "amañadas" las elecciones en Brasil

Por AFP

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que las elecciones en Brasil fueron "amañadas", después de la reelección del izquierdista Lula frente al conservador Flávio Bolsonaro, quien desconoce el resultado.

Luiz Inácio Lula da Silva, que el martes cumple 81 años, remontó contra todo pronóstico la elección tras perder el primer turno y mantuvo a Brasil como gran bastión de la izquierda en una región que gira mayoritariamente hacia la derecha.

Superó por casi cuatro puntos al senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección manipulada... Se veía tan corrupta, tan terrible", dijo el republicano a periodistas en Washington.

Dirigentes mundiales saludaron este lunes la histórica reelección para un cuarto mandato de Lula, incluidos aliados de Trump en América Latina, como los presidentes de Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Bolivia.

Flávio Bolsonaro dijo el domingo que pedirá la anulación de los comicios y denunció una "ruptura total de la isonomía entre brasileños" luego de que un juez del supremo extendiera por dos horas la jornada electoral.

Esa extensión se produjo después de que Lula denunció problemas en el transporte público que dificultaron la votación y también por una petición del senador por "intensas lluvias".