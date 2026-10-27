Flavio Bolsonaro y su familia recibirán visa de EU; su paradero sigue sin confirmarse

El senador Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil con destino a Estados Unidos tras perder la segunda vuelta del domingo ante Luiz Inácio Lula da Silva, informaron tres fuentes a Reuters, mientras el Departamento de Estado anunció este martes que concederá visados al político y a su familia.

Hasta la tarde del martes, ninguna autoridad brasileña, estadounidense ni argentina había confirmado que Bolsonaro dejara el país, y su paradero seguía sin conocerse.

¿Flavio Bolsonaro escapó o no?

Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, bajo anonimato, no confirmó si Bolsonaro viajaba a territorio estadounidense.

El Departamento de Estado expedirá visados a Flavio Bolsonaro y su familia y les permitirá la entrada a Estados Unidos", declaró ese funcionario.

Una fuente cercana a la familia indicó que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas aterrizaron en Florida, sin precisar el lugar. Ninguna autoridad ha verificado esa versión.

Un alto cargo de la Policía Federal dijo que Bolsonaro no abandonó el país por ningún punto migratorio oficial, y sigue sin estar claro cómo salió.

En Argentina, fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a Infobae que no hay registro de un ingreso legal del senador. Un avión privado sigue en Puerto Iguazú, y su vuelo a Florida se suspendió porque faltaba uno de los cuatro pasajeros.

El lunes, el Supremo Tribunal Federal le dio 24 horas para entregar sus pasaportes en una investigación por blanqueo de dinero, que él niega. Según otras dos fuentes, el plazo venció y sus documentos quedaron anulados.

Ese día, Bolsonaro negó que pensara marcharse.

"Nunca he pensado en salir del país", dijo Flávio Bolsonaro. "Entregaré mis pasaportes y me defenderé contra esta farsa, que es un claro intento de intimidarme".

La noticia pareció tomar por sorpresa a su jefe de campaña.

"Nos sorprende la noticia porque, precisamente ayer, hablamos de la necesidad de que Flavio, dados los 60 millones de votos que recibió, asumiera el papel de líder de la oposición", declaró a la prensa el senador Rogerio Marinho.

El choque político entre Brasilia y Washington

Reuters señaló que la partida amenaza con profundizar la brecha entre las dos naciones más pobladas de América. Lula ha acusado a Washington de confabularse con los Bolsonaro para devolverlos al poder, y Reuters informó antes de la elección sobre una campaña del Departamento de Estado en ese sentido.

Lula, en un discurso por su cumpleaños número 81, calificó de "acto vergonzoso" que su adversario saliera rumbo a Estados Unidos.

Quien nada debe, nada teme", afirmó el mandatario ante sus simpatizantes, al argumentar que el senador debe tener cargo de conciencia. La oficina de Lula no respondió a una solicitud de comentarios.

El presidente Donald Trump ya había alegado que el expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio, fue víctima de persecución judicial. Jair también se trasladó a Estados Unidos en 2022, tras negarse a reconocer su derrota frente a Lula, y luego regresó a Brasil.

Jair fue condenado a 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado.

Trump no mencionó la salida de Flávio el lunes, pero dijo sobre los comicios brasileños:

"Parecían otra elección amañada", afirmó el presidente Trump a la prensa.

Flávio no ha reconocido oficialmente su derrota: el domingo anunció que pediría la anulación del resultado por supuestas irregularidades. Su Partido Liberal, en cambio, reconoció el lunes la victoria de Lula.

Bolsonaro perderá su inmunidad judicial cuando termine su mandato en el Senado, en febrero. Su hermano Eduardo, que vive en Estados Unidos, ya había hablado de esa posibilidad.