Muere Alvin Hellerstein, juez del caso contra Nicolás Maduro en Nueva York

El juez federal Alvin K. Hellerstein, responsable de supervisar el proceso penal en Estados Unidos contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, falleció este miércoles a los 92 años, informó Edward Friedland, funcionario del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Hellerstein fue designado magistrado en 1998 y desarrolló su carrera en una de las cortes federales más relevantes del país, donde tuvo a su cargo casos de alto perfil.

Su edad generó cuestionamientos después de asumir el complejo expediente contra Maduro y Flores, quienes se han declarado inocentes de los cargos presentados por las autoridades estadounidenses.

El pasado 15 de octubre, Hellerstein presidió una comparecencia en la que Maduro y Flores rechazaron las nuevas acusaciones relacionadas con presuntos actos de tortura contra varias víctimas.

Durante la audiencia, el exmandatario venezolano se negó en dos ocasiones a responder directamente a la petición del juez para que se pronunciara sobre los cargos. Ante esa situación, Hellerstein ordenó que se asentara formalmente una declaración de no culpabilidad en nombre de Maduro.

En esa misma sesión, el magistrado aprobó un nuevo calendario para el procedimiento judicial, que estableció el 14 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio, dos semanas después de lo previsto inicialmente.

El proceso judicial contra Maduro y Flores

El expediente incluye acusaciones de narcotráfico y señalamientos relacionados con presuntos actos de tortura contra decenas de personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.

Antes del fallecimiento del juez, Maduro y Flores también tenían programada una audiencia previa al juicio para el 17 de diciembre, como parte de las siguientes etapas del proceso.