Falleció la dirigente campesina estadunidense Dolores Huerta

Dolores Huerta, cofundadora del sindicato campesino Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW) junto con César Chávez, falleció este miércoles en California a la edad de 96 años, informó un portavoz de sus familiares.

La madre de 14 hijos que dirigió al movimiento campesino en las décadas de los años sesenta y setenta pereció víctima de cáncer.

Estamos profundamente tristes de anunciar que nuestra querida madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años”, confirmó la familia de la líder en redes sociales.

Dolores Huerta, nació en Nuevo México. Su madre fue trabajadora agrícola y minera. Ambas se mudaron a Stockton, California, donde Alicia Huerta trabajó como camarera y empleada de fábrica hasta que ahorró lo suficiente para comprar un pequeño hotel con restaurante.

La exdirigente obtuvo en California el título de profesora asociada del Colegio Delta de la Universidad del Pacífico y ejerció como profesora brevemente en los años cincuenta, pero, según recordó en entrevistas, se sintió obligado a ayudar a organizar a los campesinos después de presenciar a los niños de granja hambrientos que venían a la escuela.

Inició su vida de activista en 1955 como cofundadora de la Organización de Servicio a la Comunidad (CSO) de Stockton, que después unió a la Asociación de Trabajadores Agrícolas.

En 1962 conoció a César Chávez y ambos fundaron ese año la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas que empezó movimiento que llevó en 1965 a la formación de la UFW. Desde entonces y hasta 1999 Dolores Huerta fue la vicepresidenta.

Al fallecer Chávez en 1993, Dolores Huerta dirigió al sector campesino sindicalizado.

La presidenta Barack Obama otorgó a Huerta la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012. Antes, en 1998, el presidente Bill Clinton le otorgó el Premio Eleanor Roosevelt de los Derechos Humanos.

En el 2002 instauró la fundación que lleva su nombre para ayudar como servicio social a la comunidad.

Dolores Huerta divulgó en la primavera de este año una carta en la que reveló que Chávez la abusó sexualmente repetidas ocasiones. Desde entonces, varias ciudades de California han cambiado de nombre las calles que se llamaban César Chávez.