Ingredion presenta su primer Reporte Integrado de Sostenibilidad de Latinoamérica
Progreso 2025 acelera los compromisos para 2030. El 92 % del maíz en LATAM proviene de fuentes sostenibles
Ingredion, líder global en soluciones de ingredientes, presentó su Primer Reporte de Sostenibilidad Integrado de LATAM, unificando la gestión de México, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. El informe destaca que el 92 % del maíz de la región proviene de origen sostenible e incluye el progreso de la estrategia All Life 2030 de la Compañía.
"En Ingredion creemos en el poder que tienen las empresas para impulsar el desarrollo de las personas y organizaciones con las que colaboran. Compartir conocimiento, promover el aprendizaje continuo y buscar soluciones que ayuden a los clientes a enfrentar sus mayores desafíos es parte de nuestra esencia. En México, reforzamos una gestión que integra cumplimiento, impacto positivo y crecimiento sostenible para clientes y comunidades. Cuando inspiramos a otros, nuestro impacto se multiplica, y ese es el camino que seguimos para impulsar un crecimiento sostenible para el futuro", Jaime López, presidente y director general en Ingredion en México.
El reporte integra avances, metas y acciones en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG). Su estructura está alineada con los Estándares GRI y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU, los cuales dan forma a la estrategia All Life 2030 de la compañía a través de sus tres pilares fundamentales:
• Vida diaria.
• Vida del planeta.
• Vida en conexión.
Principales avances y resultados México:
• 1,793,472 toneladas de abastecimiento sostenible de maíz equivalente a 90 % del total de producción.
• Seguridad laboral: TRIR de 0.26 % para empleados y 0.10 % para contratistas; LTIR de 0.13 % y 0.06 %.
• 6 Grupos de Afinidad (BRG) para la participación de empleados.
• 41,079 horas de capacitación presencial y en línea.
• Derechos humanos: se fortaleció la gobernanza de los derechos humanos mediante el lanzamiento de la primera Política de Derechos Humanos Global y la ampliación del Programa de Abastecimiento Responsable All Life Partners (ALP).
• Seguridad alimentaria: se donaron 14,585 kg de alimentos mediante la campaña Sabor Solidario.
• Biodiversidad: continuidad al proyecto de Abastecimiento Sostenible de Maíz Amarillo.
• Proyectos agrícolas con CIMMYT y SAI/FSA comprendieron 5,473 hectáreas cultivadas y produjeron 57,554 toneladas de maíz.
• Medio Ambiente: avance en los objetivos de reducción de emisiones, la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos y la gestión responsable de los residuos.
• 138,600 tCO2e adquiridos en créditos de carbono vinculados con clima, biodiversidad y seguridad.
• Agricultura sostenible y regenerativa.
"Estos logros muestran cómo nuestras operaciones en Latinoamérica se desarrollan bajo un modelo que combina capacidades globales con una sólida operación local. La estructura, diversidad y desarrollo continuo de nuestro equipo son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de largo plazo, que permite un desarrollo económico a toda nuestra cadena de valor", compartió Rob Richie, vicepresidente sénior de Ingredientes de Alimentos e Industrial para América.